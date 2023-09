L'eleganza e il sorriso di Beppe Convertini

Esordio importante per Beppe Convertini che, nel week end ha condotto, con Ingrid Muccitelli e Monica Setta, “Unomattina in Famiglia” nella sua nuova edizione, il sabato dalle 8.35 alle 10.30 e la domenica dalle 6.30 alle 9.35.

Sempre sorridente, Convertini ha portato una ventata di freschezza e gli ascolti lo hanno premiato, con un numero di ascoltatori totali tra Uno mattina e Azzurro di 2.247.000,totalizzando per il Sabato di Uno Mattina un 21,46% di share rispetto allo scorso anno con il 20,68%, per la Domenica ha raggiunto il 21,55%-+1.5%-rispetto al 2022, che aveva totalizzato il 20.78 %.

La struttura del programma è stata mantenuta con la divisione in blocchi e argomenti, alcuni momenti in comune tra conduttori ma ognuno anche con il proprio spazio.

Il programma storico di rai uno e un format di successo ideato e diretto dal Maestro Michele Guardì, che ha da poco festeggiato i 50 anni di matrimonio con sua moglie Rita Calabró.

Domenica Beppe Convertini ha ha coinvolto n di spettatori nelle 4 ore di diretta, monopolizzando la mattina di Rai1, dalle 06:30 alle 10:30, prima con Unomattina in Famiglia, e poi con Azzurro Storie di Mare, raggiungendo anche il picco più alto di share .

Convertini ha iniziato con entusiasmo questo percorso che affronta, come è nel suo stile, con il sorriso e ha dichiarato di considerare questa nuova avventura tv come un viaggio, un racconto dell’Italia di oggi, che vuole anche regalare sorrisi e momenti di leggerezza al pubblico della mattina del weekend, raccontando i tesori e le storie della nostra splendida Italia"

La direzione del Daytime Rai, capitanata dal Dott. Angelo Mellone, e coordinata dalla vicedirettrice Elisa Di Gati, possono ritenersi soddisfatti, non solo dagli ottimi risultati di Unomattina in Famiglia, ma anche della partenza sprint di tutti i programmi di loro competenza che hanno esordito brillantemente settimana scorsa.