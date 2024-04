La tecnica innovativa del Professor Antonio D'Alessandro

E’ ideatore di una tecnica innovativa il Professor Antonio D'Alessandro, Docente Master Medicina Estetica Tor Vergata, specializzato in ortodonzia linguale senza attacchi, un filo invisibile che, per le sue caratteristiche di invisibilità, comodità e precisione, ottiene un grande consenso soprattutto nei pazienti adulti, e non solo.



“Il nostro apparecchio linguale -dice D’Alessandro-“funziona come apparecchio ortodontico fisso. Usiamo fili di ultima generazione che danno garanzia di qualità dell’allineamento superiore rispetto alla tecnica con le mascherine mobili. Non ci sono attacchi o bande sui denti e quindi non ci sono i fastidi legati a questi mentre ci sono meno anfratti da pulire. Si fa anche ai bambini ma sicuramente la tecnica è ben voluta da adulti che fanno più vita sociale e hanno maggiori esigenze estetiche”.

In cosa consiste?”

La tecnica da me perfezionata ha un filo che viene incollato sulle superfici linguali , nascoste dei denti , e va poi sulle superfici masticatorie di premolari e molari con effetto bite, ciò velocizza i movimenti ortodontici mentre regola le funzioni articolari, raddrizzando i denti”

E ancora “ Gli aspetti funzionali sono importanti quanto l’estetica.

I problemi articolari possono inficiare la salute e non sono da sottovalutare, quindi l’estetica corre parallelamente all’aspetto funzionale. Avere dei denti ben allineati è importante anche per problemi posturali e in questo ci aiuta il bite”

Chi sono i suoi clienti?

“Tanti cantanti, giornalisti tv, personaggi del mondo dello spettacolo, attori, ma soprattutto sportivi e calciatori"

Il sorriso resta sempre uno dei nostri biglietti da visita?

“I denti ben allineati sono importantissimi, una presentazione impagabile”

Dal 1987 il Professor D’Alessandro opera nel settore; come è cambiato questo mondo?

“Negli anni 80 e 90 c’è stata la rivoluzione delle resine composite, materiali per otturazione estetica di grande livello e resistenza.

La Ortodonzia è una vecchia pratica, noi ci siamo piu’ rivolti all’estetica e abbiamo seguito l’evoluzione della vita sociale. L’ortodonzia fissa invisibile è efficace come la tecnica con le stelline, anzi la velocità dell’allineamento e’ superiore.

Non c’è nessun fastidio alla lingua o alla deglutizione; questi sono i suoi punti di forza oltre alla parte estetica”

Il filo invisibile è una tecnica che permette di parlare subito bene?

“ molti giornalisti tv il giorno dopo sono in video e i cantanti registrano i loro pezzi.”

Siete gli unici a operare con questa tecnica; fate anche corsi?

“Abbiamo sviluppato la tecnica per 20 anni durante i quali la abbiamo presentato la tutti i congressi Mondiali ed Europei di ortodonzia linguale. A Milano e a Salerno organizziamo corsi di formazione per massimo 15 persone a corso.”

“Curiamo con passione il sorriso dei nostri pazienti, Ci occupiamo di estetica dentale a 360 gradi nel rispetto di un sorriso sempre sano! “