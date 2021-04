Domus Academy Milano e Regent’s University London presentano il nuovo master

Gli studenti avranno la possibilità di ottenere un riconoscimento internazionale che comprende un titolo di Master Accademico accreditato dal MIUR e un Master of Arts (90ECTS) accreditato dal sistema britannico attraverso Regent’s University London. I corsi partiranno il prossimo Settembre.

Partirà da settembre 2021 l’International Double Award Master che verrà erogato in Domus Academy Milano grazie alla collaborazione istituita con la Regent’s University London. Entrambe parte dello stesso gruppo, Galileo Global Education, le due istituzioni hanno unito la professionalità e l’esperienza dei loro rispettivi team per la creazione di un nuovo Double Award Master. Questo progetto rappresenta un importante momento di collaborazione tra due università il cui obiettivo comune è fornire un'eccellente esperienza di formazione internazionale agli studenti di tutto il mondo. Gli studenti potranno intraprendere un percorso formativo di alto livello e arrivare ad ottenere importanti titoli accademici. Avranno, inoltre, l’opportunità di entrare a fare parte del network di alumni sia di Domus Academy che di Regent’s University London, e creare connessioni con aziende in due fra le più importanti e vitali città al mondo.

Regent’s University London Regent's University London è un'università privata, con una comunità altamente cosmopolita con sede nel Regent's Park. Dotata di 11 acri di giardino privato è a breve distanza da tutto ciò che Londra ha da offrire. Gli studenti hanno la possibilità di vivere la loro esperienza formativa in un ambiente internazionale che gli facilita ad entrare nel mondo del lavoro come imprenditori e leader che pensano e operano a livello globale. Domus Academy Fondata nel 1982 a Milano, è una delle prime scuole postgraduate di design in Italia, concepita come un progetto aperto e un laboratorio di ricerca e formazione intorno all’esperienza italiana nei campi della Moda e del Design. L’offerta accademica include 11 Master internazionali nelle aree di Design, Moda, Business e Experience.

Domus Academy si fonda su un approccio cross-disciplinare e su una metodologia basata sul learning by designing, preparando gli studenti alla loro crescita personale e professionale in un mercato contemporaneo costantemente in evoluzione. Gli studenti acquisiscono una eccezionale conoscenza del settore da loro scelto e costruiscono preziosi rapporti professionali. Nel 1994, Domus Academy vince il Compasso d’Oro per la qualità della sua offerta accademica e il suo approccio di ricerca. Nel 2019 The Business of Fashion assegna alla scuola lo Special Badge of Excellence in Learning Experience. È nominanta da Azure Magazine tra le migliori 8 Scuole di Interior e Interaction Design (2016, 2017), ed è elencata tra le migliori 100 scuole europee di Architettura e Design da Domus Magazine. Nel 2009, Business Week ha definito Domus Academy come una delle migliori Scuole di Design del mondo. La percentuale di assunzione a un anno dal diploma è del 92%. Nel 2021 QS Ranking la include nelle migliori 5 università di Arte e Design in Italia.

“Siamo lieti di collaborare con Domus Academy - afferma il professor Geoff Smith Vice-Chancellor at Regent’s University London - E’ la prima partnership di questo tipo per Regent's da quando siamo entrati a far parte del Gruppo Galileo. Questo ci permetterà di offrire un'esperienza migliore ai nostri studenti e siamo sicuri che sarà l'inizio di una straordinaria collaborazione”.

“I nostri studenti beneficeranno di un’opportunità unica di studiare moda e design a Milano, città riconosciuta a livello globale come capitale nel campo delle due discipline, e, allo stesso tempo, otterranno una doppia validazione con un double award Master’s. L’approccio cross-disciplinare – sottolinea Fabio Siddu Managing Director, Domus Academy Milano - e la collaborazione con le aziende renderanno la nostra offerta formativa unica nel settore.”