Al via Trame, festival dei libri contro le mafie: ospiti Gratteri, Pif e...

Torna Trame, il Festival dei libri sulle mafie in presenza e in diretta sui canali social e sul sito dell’evento (Tramefestival.it) da oggi al prossimo 5 settembre. Sul palco si alterneranno magistrati, giornalisti e scrittori tra i più impegnati nella lotta all’illegalità: Nicola Gratteri, Pif, Riccardo Iacona, Sergio Costa, Giuseppe Provenzano, Cosima Buccoliero, Giuseppe Lombardo, Deborah Cartisano, Gigi Riva, Francesca Nava, Dominella Triunfo, Arcangelo Badolati, Enzo Ciconte, Attilio Bolzoni, Kento, e molti altri.

Ai dibattiti si aggiungono: il laboratorio di giornalismo Mafie e potere. Come si costruisce un’inchiesta a cura di Giovanni Tizian, direttore artistico di Trame.10, Nello Trocchia ed Emiliano Fittipaldi, in collaborazione con l’ordine dei Giornalisti della Calabria; lo spettacolo Girone 41 bis di Francesco D'Ayala e Gaetano Savatteri con la regia di Marcello Mazzarella, con il quale il festival partecipa al progetto del Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche #Festivalinrete istituito dal Mibact; ma anche le testimonianze delle vittime di racket e usura calabresi a cura dell’Associazione antiracket Lamezia Onlus e del progetto Mani libere in Calabria; e le aperture straordinarie del Museo archeologico lametino per il pubblico e gli ospiti del festival, con la videoinstallazione di Elena Bellantoni e la narrazione guidata a due voci a cura degli archeologi del settore Maria Teresa Iannelli e Giuseppe Hyeraci.