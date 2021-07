Authentic Leader, il percorso per sviluppare un nuovo modo di fare impresa

Il nostro paese è fatto di PMI, spesso delle eccellenze a livello mondiale che, con i giusti mindset e strumenti, potrebbero davvero fare la differenza. Spesso radicate nei distretti e legate al territorio, le nostre imprese hanno avuto per anni un “cuore” molto forte che ha portato nel dopo guerra a una prosperità diffusa e alla creazione anche di alcune grandi aziende che sono fiore all’occhiello del nostro paese nel mondo. Leggende come Olivetti, Ferrari, Ferrero hanno basato la loro cultura d’impresa proprio sulla componente umana ed emotiva e ancora oggi fanno scuola nel mondo.

Ma ormai i tempi sono cambiati, le innovazioni tecnologiche e gli sviluppi della società hanno imposto un nuovo modo di fare impresa per chi è determinato a raggiungere il successo. Ecco allora che Giovanna Carucci ha sviluppato #Authenticleader, il percorso per aiutare gli imprenditori a liberare il proprio potenziale umano, autentico e sincero, affinché le aziende diventino realmente dei luoghi di crescita per le persone e di contributo per il sistema nel quale si opera.