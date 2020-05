Bambini e fase 2: i consigli per farli appassionare alla lettura

Nasce "Primissime letture", la collana per bambini dedicata all'apprendimento della lettura

Storie semplici e coinvolgenti, divise in nove livelli individuati combinando sei principali fattori di difficoltà per coinvolgere i bambini in un percorso di apprendimento della lettura graduale e adeguato alle loro reali capacità. E’ questo l’approccio che distingue “Primissime letture”, una nuova collana nata in seno a Quid+, il progetto educativo per bambini in età prescolare, edita da Gribaudo Feltrinelli. Lo strumento ideale per arricchire il tempo di qualità fra genitori e figli in questa fase 2, che vedrà i piccoli ancora lontani da scuola almeno fino a settembre. Un metodo innovativo messo a punto da Barbara Franco in collaborazione con un team di esperti tra i quali la logopedista Sara Vitolo. “Ho ideato Primissime Letture come mamma coinvolta in prima persona nella difficile sfida di mio figlio Pietro, che da pochissimo ha iniziato la prima elementare”, commenta con soddisfazione Barbara Franco, ideatrice del metodo e autrice dei testi. “Si tratta di un percorso di apprendimento della lettura calibrato in base alle reali capacità di ogni bambino, che impara senza frustrazione né stress, semplicemente divertendosi”.

Il bambino e la lettura: le regole d'oro per guidarlo

A svelarle è la logopedista Sara Vitolo, che spiega: “Per definire i diversi livelli di difficoltà della collana ci siamo basati sul metodo fono-sillabico, fondamentale nell’acquisizione della lettura e della scrittura perché basato sulla naturale predisposizione del bambino di comporre e scomporre le parole in sillabe, memorizzandone i suoni”.

1. individuare il giusto livello di difficoltà da cui partire:

È importante che il bambino sperimenti sia un senso di sfida, che un buon grado di soddisfazione: se la storia è troppo difficile, o fuori dalla sua portata, si rischia di fargli provare frustrazione e rabbia; se è troppo facile, o poco stimolante, si rischia di annoiarlo. Per questo il team QUID+ ha ideato un questionario on-line, disponibile al link https://www.quid-plus.com/ primissime-letture/ : poche e semplici domande alle quali rispondere per individuare il livello più adatto per iniziare.

2. Il rito della lettura:

È importante che la lettura inizi a far parte della routine genitore-figlio. Può essere una volta al giorno, ogni due giorni o ogni settimana: la domenica mattina con una tazza di tisana fumante, la sera subito dopo cena, il sabato pomeriggio dopo la merenda. Eliminate tutte le distrazioni esterne, pensieri e preoccupazioni, mettetevi comodi e dedicatevi esclusivamente alle pagine che avete in mano.

3. Lasciatevi “prendere” dalla lettura: emozioni e divertimento

Il ruolo dell’adulto è fondamentale per la riuscita dell’attività. La gioia, il divertimento, la fantasia sono gli ingredienti per coinvolgere il bambino e aprire la sua mente. Altrettanto importante sarà, per il genitore, avere la capacità di fermarsi in tempo, perché l’attenzione dei bambini ha una durata molto limitata.

4. L’importanza della voce per scandire sillabe e parole:

per il bambino molte parole e le frasi sono semplicemente un insieme di lettere o sillabe. Sarà fondamentale, quindi, il tuo supporto sia per la pronuncia corretta della singola parola, sia per l’intonazione dell’intera frase e per la comprensione del testo. È importante, quindi, dapprima dargli la soddisfazione di leggere in autonomia la parola. Poi ripetere per lui la parola letta, facendo molta attenzione a collocare l’accento sulla sillaba corretta. Una volta che il piccolo ha letto tutte le parole che compongono la frase, la si rilegge facendo attenzione a dare la corretta intonazione della voce, per aggiungere coloritura al testo e facilitarne la comprensione.

5. Rileggere insieme tutta la storia:

Una volta letta l’ultima parola dell’ultima frase, rileggete insieme la storia dall’inizio. Ora che il piccolo ha preso confidenza con le parole, può concentrarsi sul significato del testo che ha letto.

Dopo aver riletto la storia da capo, provate a divertirvi con le attività proposte al termine della storia, per rafforzare la comprensione del testo letto.

Le avventure di Primissime Letture

Le storie sono ambientate in una cittadina della provincia, immersa nel verde e nella natura. Raccontano vicende semplici e quotidiane, liberamente ispirate a fatti realmente accaduti. I protagonisti sono Pietro, un bimbo curioso e ingegnoso, Leti la sua inseparabile compagna di avventure e la loro famiglia “allargata”, ma con una nota stra-ordinaria: la presenza di Quid, un elefantino rosso, capitato per caso in questa famiglia e diventato subito inseparabile amico di Pietro. È proprio dalla presenza “fuori luogo” di Quid che nascono le piccole e divertenti storie, in cui Pietro e Leti devono porre rimedio a tutti i pasticci che combina il suo insolito compagno di giochi.

Dove acquistare

È possibile acquistare “Primissime letture” della linea Quid+ nelle migliori librerie a partire dal 14 maggio, negli store delle principali catene della GDO, e attraverso i canali online, su Amazon, Ibs e LaFeltrinelli.it.