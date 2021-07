Colette icona di libertà nel nuovo romanzo di Nicoletta Sipos

A Nicoletta Sipos, giornalista da tempo responsabile della pagina dei libri sul settimanale Chi nonché autrice di appassionanti romanzi storici (ultimo è La ragazza col cappotto rosso per Piemme), è parso giusto concentrarsi stavolta sulla figura di una scrittrice pilastro della letteratura novecentesca. Così è nato Colette Un sogno audace per Morellini editore.

“Con i romanzi dedicati a Claudine, fu la prima autrice di una serie cult. Il primo volume - Claudine va a scuola - fu pubblicato nel 1900 e batté tutti i record di vendita grazie alla sfrenata promozione messa in atto da Henry Gauthier-Villars, in arte Willy, primo marito e Pigmalione di Colette”, spiega Sipos. Colette divenne addirittura uno dei primi esempi di merchandising letterario. Claudine impresse il proprio marchio su moda, cosmetici, pettinatura come segno di modernità. E in realtà i libri di questa scrittrice sono ancora letti e ammirati soprattutto in Francia.

Lei cosa ammira di Colette?

Mi pare apprezzabile il coraggio con il quale andò avanti per la sua strada alla conquista della libertà in un’epoca che alle donne concedeva ben poco.