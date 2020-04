Coronavirus. Book influencer italiani: partono le classifiche

È boom di libri letti e soprattutto di chi li consiglia sui social, al tempo della quarantena. E' stato registrato un incremento del 25% a marzo su Instagram dei post con hashtag legati alla lettura. In evidenza #ioleggoacasa, con oltre 10.000 contenuti.

E partono le classifiche degli influencer italiani a cura di Alkemy - Il Sole 24 Ore.

PRIMO CLASSIFICATO: Ilenia Zodiaco con Amore e Squallore

AL SECONDO E TERZO POSTO: Francesca Crescentini con Tegamini e Giulia De Martini con Julie Demar

Il lockdown dunque sembra far bene ai libri e a chi li consiglia. Gli italiani chiedono aiuto alla lettura, e i libri vivono così una nuova primavera. Del mese di marzo è l'hashtag dedicato all’emergenza Covid-19, #ioleggoacasa (10.000 post), risposta “letteraria” al più universale #iorestoacasa (2 milioni di post). In un contesto che privilegia l’online per l’informazione e l’approvvigionamento dei libri, hanno assunto un ruolo privilegiato i social media, popolati non solo di influencer che, tra un post e l’altro, si avventurano in consigli letterari ai propri seguaci virtuali, ma, cosa tutt’altro che scontata nel mondo democratico e ‘orizzontale’ dei social, anche di profili specializzati che, più che mai in questo periodo, assumono un ruolo chiave nell’orientamento dei lettori.

A certificarlo è l’Osservatorio Alkemy evolution enabling company, specializzata nel digital consulting e service providing, che per Il Sole 24 ORE, ha censito i maggiori book influencer italiani attivi sui social media e ha aggiornato la classifica, pubblicata a luglio 2018, con i risultati del primo trimestre 2020.

La TOP 10

1. Ilenia Zodiaco (Con Amore e Squallore), influence score 100;

2. Francesca Crescentini (Tegamini), influence score 98;

3. Giulia De Martini (Julie Demar), influence score 96;

4. Giuseppe Quattrocchi (Gatsby Books) influence score 93;

5. Carolina Capria (lhascrittounafemmina) influence score 82;

6. Emanuela Sorrentino (manumomelibri) influence score 82;

7. Chiara Boniardi & Matteo Taino (Libriamociblog) influence score 74;

8. Stefania Soma (Petunia Ollister) influence score 69;

9. Gaetano Lamberti (mr.tannus) influence score 63

10. Marina Grillo (interno storie) influence score 62;

L’Osservatorio ha redatto la classifica servendosi di un algoritmo che prende in considerazione i parametri di rilevanza ed engagement. L’influence score è un indice che sintetizza la capacità dell’influencer di ingaggiare gli utenti, calcolato attraverso la misurazione delle interazioni generate dai contenuti pubblicati sui canali social presidiati (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), sottoposta a normalizzazione. Il valore 100 è assegnato all’influencer più performante all’interno del panel e nel periodo di osservazione, in questo caso il primo trimestre 2020.

Instagram si conferma canale di maggiore influenza sugli utenti

Secondo i dati dell’Agenzia Izea, raccontati da Forbes, il 56% dei consumatori afferma di aver acquistato dietro i consigli di un book influencer. Matteo Menin, Managing Director di Alkemy che ha seguito la classifica, afferma essere Instagram “il canale dove si esercita la maggiore influenza sugli utenti, a suon di cuori e commenti”, mentre la piattaforma di YouTube rimane incollata al ruolo di vetrina secondaria, con un inevitabile taglio videocentrico, anche se nelle prime 3 posizioni troviamo 2 influencer che si distinguono con ottimi risultati anche in veste di book-tubers, elargendo consigli per la lettura su YouTube, con il formato video che sicuramente consente di riservare maggiore spazio al contenuto, più ancora che alla mera immagine, elemento chiave invece per il successo su Instagram.Quello che però emerge dall’analisi fatta dall’Osservatorio Alkemy – Il Sole 24 Ore ed è interessante sottolineare, anche per gli effetti socio-culturali che questo trend implica, è come questo periodo così duro stia in realtà ridando alle figure esperte quello spazio meritato di autorevolezza, portando l’opinione pubblica ad affidarsi a loro. Una cultura che sui social e online evolve in un’ottica di segmentazione del pubblico, abbandonando la pretesa di intercettare una fascia ampia e trasversale. Un pubblico che è comunque molto attivo sui social, oltre a recepirne i consigli e che oltre a leggere, tra un aperichat e una videocall di lavoro, in bella mostra mette i propri libri.

Un ritorno all'età dell'oro per i libri

I libri dunque rivivono un nuovo momento d’oro, soprattutto quelli che riescono a dare risposta a un lettore esigente. È decollata infatti a marzo l’iniziativa, sempre a cura del Sole 24 Ore e che si ricollega all’iniziativa #ioleggoacasa, di ripubblicare i sette romanzi vincitori delle ultime edizioni del Premio Strega in edicola ogni martedì con il quotidiano, in collaborazione con la Fondazione Bellonci Premio Strega. La classifica sui book influencer è la prima di una serie di appuntamenti mensili a cura dell’Osservatorio Alkemy – Il Sole 24 Ore che spazieranno dai consumi culturali ad altri ambiti, analizzando fenomeni e trend emergenti.