Coronavirus. I nuovi libri di Fazi Editore sugli store online o a domicilio

Nella attuale situazione di emergenza Covid-19 che stiamo vivendo, la casa editrice Fazi Editore interrompe il silenzio delle ultime settimane e fa avere notizia del lavoro svolto.

Tra gli elementi chiave della strategia dell'editore per far fronte alla crisi c'è la solidarietà digitale, che si concretizza nella messa a disposizione, sul sito e su tutti gli store online (gratuitamente), degli ebook di Un incantevole aprile di Elizabeth von Arnim e La donna in bianco di Wilkie Collins. "Continueremo a farlo ogni lunedì per tutto il periodo della quarantena" comunica la casa editrice. "Da lunedì 30 marzo (e per una settimana) sarà disponibile Wolf Hall, il primo volume della trilogia sui Tudor che è valso a Hilary Mantel il Man Booker Prize. In attesa di pubblicare in autunno il terzo capitolo, The Mirror and the Light, appena uscito e già al primo posto in classifica in Inghilterra e in America".

Si aggiungono le presentazioni in streaming, attraverso la partecipazione attiva, coordinata con gli autori italiani della casa, alle dirette di Decameron-una storia ci salverà, The Bookstagram show, di Scrittori a domicilio e BookAdvisor, e alle iniziative di PordenoneLegge e Bookpride con video registrati. Fra gli autori che hanno partecipato finora: Sandro Frizziero, Claudio Lagomarsini, Desy Icardi e Franco Faggiani.

Infine, l'adesione a campagne promozionali e iniziative commerciali, come Io resto a casa leggo, alla quale l'editore ha preso parte mettendo a metà prezzo gli ebook di una selezione dei propri bestseller su tutti gli store online; e LibridaAsporto, iniziativa nata da alcuni giorni per dare supporto alle librerie indipendenti, che finanziando la consegna a domicilio dei libri, ha azzerato le spese di spedizione sia per i librai sia per i lettori.

A seguire gli ultimi libri pubblicati della casa editrice e disponibili su tutti gli store online e nelle librerie che ancora fanno consegne a domicilio:

Violette di marzo di Philip Kerr (Collana Darkside)

Aria di novità di Carmen Korn (Collana Le strade)

Ai sopravvissuti spareremo ancora di Claudio Lagomarsini (Collana Le strade)

Sommersione di Sandro Frizziero (Collana Le strade)

La ragazza con la macchina da scrivere di Desy Icardi (Collana Le strade)

New Grub Street di George Gissing (Collana Le strade)

L'albero della vergogna di Ramiro Pinilla (Collana Le strade)