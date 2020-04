Coronavirus. La deputata Occhionero: "Il Governo riapra cartolerie e librerie"

La deputata: "Gli appelli per la riapertura di cartolerie e librerie arrivano dalle famiglie"

"Il Governo ascolti i tanti appelli che arrivano dalle famiglie per riaprire le cartolerie o almeno rendere accessibile l’acquisto dei prodotti di cancelleria nei supermercati e gli appelli per riaprire le librerie, su base volontaria, per chi abbia la possibilità di garantire la sicurezza dei dipendenti, anche con ingressi scaglionati e contingentati. I bambini devono poter disegnare e leggere, ma anche gli adulti devono poter comprare libri senza rivolgersi esclusivamente ad Amazon e ai rivenditori online". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

Continua: "Iniziano a farsi avanti nella medesima direzione anche gli intellettuali"

"Italia Viva e Matteo Renzi sono stati tra i primi", prosegue, "a chiedere una valutazione sulle librerie, oggi arriva l’appello di Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera che segue inviti analoghi di intellettuali come Gianrico Carofiglio ed Ernesto Ferrero. In vista del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da lunedì 13 aprile il presidente del Consiglio valuti se sia possibile mandare un segnale che in tanti aspettano, ovviamente tenendo ferma la tutela della salute e delle misure di rigore".