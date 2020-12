Covid in azienda, cosa fare e come prevenirlo: la prima guida pratica completa

Covid, contagi sul lavoro: cosa fare?

Quali misure deve adottare e in che modo è responsabile il datore di lavoro nel caso di un dipendente positivo al test Coronavirus? Come adeguare i contratti, le retribuzioni e i programmi di welfare in questo contesto emergenziale? Quali informazioni bisogna conoscere per programmare gli investimenti, usufruendo delle agevolazioni fiscali? Si può utilizzare il Superbonus? Quali sono le scadenze degli adempimenti fiscali, societari e giuslavoristici che sono stati prorogati e a quali condizioni?

La numerosità di norme e interpretazioni nonché le novità legate all’emergenza Covid 19 hanno conseguenze rilevanti per le aziende, che devono trovare risposte riguardo alle modalità di applicazione delle norme e ai comportamenti da tenere per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In questi mesi i team che operano nelle aziende sono alla ricerca di risposte immediate e soluzioni pratiche in un contesto in continua evoluzione. A questa situazione normativa incerta si aggiunge un panorama di mercato molto competitivo – complice lo sviluppo tecnologico – che richiede sempre maggiore velocità, maggiore efficienza e il minor margine di errore.

Per rispondere all’esigenza di indicazioni operative, chiare e affidabili, Giuffrè Francis Lefebvre, casa editrice leader in Italia nell’editoria professionale in ambito legale e fiscale, lancia Memento Business Solutions: una novità assoluta nel panorama dei prodotti e servizi dedicati alla gestione delle attività operative aziendali.

Covid in azienda, la guida pratica

Memento Business Solutions è infatti la prima Soluzione che si concentra sugli aspetti operativi delle tematiche legali, fiscali e giuslavoristiche e si rivolge ai team di professionisti delle seguenti quattro aree aziendali: risorse umane, contabilità e fisco, legale, sicurezza sul lavoro

Tra le soluzioni offerte da Memento Business Solutions si trovano indicazioni pratiche relative alla: gestione dei contratti di lavoro, adempimenti 231, privacy e antiriciclaggio, adempimenti contabili e a tutti gli aspetti della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il sistema Memento Business Solutions si compone di quattro guide cartacee e del corrispondente portale online: centinaia di schede pratiche per risolvere i problemi più ricorrenti nelle aziende. Sul portale on line oltre alle schede operative sono integrate news e strumenti interattivi quali check-list, time-line e flow-chart e i testi integrali delle fonti citate. I contenuti online sono costantemente aggiornati e facilmente reperibili per essere “a portata di click” per i professionisti che cercano risposte valide e affidabili nel minor tempo possibile.

“Le performance di un’azienda sono fortemente determinate dalla capacità delle figure operative di avere il pieno controllo degli aspetti pratici delle attività. Prima di Memento Business Solutions mancava sul mercato un supporto pratico dedicato cui fare riferimento per svolgere le attività operative in piena sicurezza e al contempo risparmiare tempo ed energie” dichiara Stefano Garisto, Direttore Generale di Giuffrè Francis Lefebvre. “Con la nostra nuova linea Memento Business vogliamo dare un sostegno utile e autorevole al mondo delle imprese, soprattutto in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo che esige più che mai risposte affidabili ed efficaci”.

La casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre (GFL)

Leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale. GFL è parte del Gruppo internazionale Lefebvre Sarrut e nel luglio 2018 ha incorporato la storica casa editrice Giuffrè Editore, fondata a Milano nel 1931, e Memento Francis Lefebvre, da oltre 25 anni specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti legali e tributari, con più di 50 mila clienti solo in Italia.

Oltre al catalogo cartaceo di oltre 15.000 volumi e 40 periodici specialistici, Giuffrè Francis Lefebvre edita la banca dati giuridica online (DeJure) più utilizzata negli studi legali italiani, il sistema integrato online per commercialisti e consulenti del lavoro Mementopiù, realizza corsi di formazione in aula e online accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal CNDCEC, produce software per la trasmissione telematica degli atti alle cancellerie e per la gestione dello studio legale (Cliens),pubblica portali tematici online sulle principali aree di specializzazione giuridica.