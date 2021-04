Dave Grohl, dai Nirvana ai Foo Fighters: “I miei ricordi in The storyteller”

The Storyteller è un inno alla musica e una grande rievocazione di tanti momenti personali che hanno reso Grohl l’uomo che è oggi. Dalle esilaranti disavventure infantili a toccanti ricordi familiari, dal lungo viaggio intrapreso a diciotto anni per vedere il mondo, alle storie spettacolari sui Nirvana, i Foo Fighters, David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop, Paul McCartney.

Sono descritti momenti memorabili, come quando si è trovato a suonare per Tom Petty al Saturday Night Live e persino a ballare swing con gli AC/DC, fino all’esibizione alla Casa Bianca, che si intersecano con l’amore, le risate, le perdite e gli incidenti di percorso: The Storyteller è il racconto affascinante di una vita vissuta a voce alta.

Dice Grohl: «C'è un filo conduttore che attraversa tutto ciò che faccio: lo storytelling. Che si tratti di una canzone, di un documentario o di una pagina, mi sono sempre sentito obbligato a condividere momenti della mia vita. Questa inclinazione è una parte enorme di ciò che mi stimola creativamente, ma anche come essere umano. Nel marzo 2020, rendendomi conto che il mio lavoro quotidiano con i Foo Fighters sarebbe stato sospeso, ho aperto un account Instagram e ho deciso di concentrare tutta la mia energia creativa nello scrivere alcune delle mie storie, qualcosa che amo fare, ma che non ho mai avuto davvero il tempo per iniziare.

Ho subito scoperto che la gratificazione che provavo ogni volta che pubblicavo una storia era la stessa che provo quando suono una canzone per un pubblico, quindi ho continuato a scrivere. La risposta dei lettori è stata come un vero e proprio applauso in un'arena.





Quindi ho fatto il punto di tutte le esperienze che ho avuto nella mia vita - incredibili, difficili, divertenti ed emozionanti - e ho deciso che era ora di metterle finalmente in parole. Ora, con le persone fantastiche dei libri di Dey Street, sono entusiasta e onorato di annunciare The Storyteller, una raccolta di ricordi di una vita vissuta ad alta voce. Dai miei primi giorni in cui sono cresciuto nella periferia di Washington, DC, fino a quando sono andato via di casa all'età di 18 anni, a tutta la musica che è seguita, ora posso condividere queste avventure con il mondo, come si vede e si sente da dietro il microfono. Alza il volume!"