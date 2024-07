Premio Strega a Donatella Di Pietrantonio con "L'età fragile"

Donatella Di Pietrantonio vince il Premio Strega

Donatella Di Pietrantonio è stata proclamata vincitrice della settantottesima edizione del prestigioso Premio Strega, uno dei riconoscimenti letterari più importanti d'Italia, con il suo romanzo "L'età fragile" edito da Einaudi. La cerimonia di premiazione si è tenuta nell'incantevole cornice del Ninfeo di Villa Giulia a Roma, dove la scrittrice abruzzese ha ottenuto la vittoria grazie al sostegno di 189 voti su un totale di 644, equivalente al 92% degli aventi diritto al voto. Un risultato significativo che la pone davanti agli altri finalisti in una competizione letteraria di alto profilo. Il successo dell'autrice si inscrive nella tradizione di un premio che ogni anno mette in luce le opere e gli scrittori più meritevoli del panorama italiano.

Il Podio del Premio Strega

Dietro a Di Pietrantonio, il podio è stato completato da altri prestigiosi autori: Dario Voltolini, con il suo lavoro "Invernale" pubblicato da La nave di Teseo, si è posizionato al secondo posto con 143 voti. Chiara Valerio con "Chi dice e chi tace" (Sellerio) ha ottenuto il terzo posto facendosi valere con 138 voti, seguita da Raffaella Romagnolo con "Aggiustare l'universo" (Mondadori) con 83 voti, Paolo Di Paolo e il suo "Romanzo senza umani" (Feltrinelli) con 66 voti e, infine, Tommaso Giartosio con "Autobiogrammatica" (minimum fax), che ha raccolto 25 voti.

Le Parole di Donatella Di Pietrantonio

Subito dopo la vittoria, Donatella Di Pietrantonio ha espresso le sue prime reazioni, promettendo di utilizzare la propria voce, sia scritta che orale, in difesa dei diritti delle donne, una causa per cui la sua generazione ha lottato intensamente e che oggi percepisce come minacciata. La scrittrice ha sottolineato l'importanza di non dare per scontata la conquista di tali diritti.

Un processo di votazione ricostruito

Il meccanismo di votazione vede la partecipazione dei 400 Amici della domenica, ai quali si aggiungono i voti di 245 studiosi, traduttori, e intellettuali, selezionati a livello internazionale, 30 lettori forti provenienti dal mondo delle professioni e dell’imprenditoria, e 25 voti collettivi da scuole e università. La giuria di questa edizione ha visto nuovi ingressi importanti come Roberto Andò, Alessandro Baricco e Roberto Vecchioni. La serata è stata trasmessa in diretta televisiva, consolidando il rinnovato interesse per un evento che è punto di riferimento nella cultura italiana.

Iniziative culturali e riconoscimenti speciali

Durante la cerimonia sono state introdotte iniziative di rilievo, come il progetto "Storie di Periferia", volto a valorizzare le periferie attraverso la cultura. Inoltre, è stato consegnato un riconoscimento speciale agli autori finalisti, un premio nato dalla collaborazione tra BPER Banca e l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Infine, è stato annunciato il prosieguo dell'Strega Tour, che porterà la vincitrice Di Pietrantonio a viaggiare in diverse città italiane per promuovere la sua opera vincitrice.

In conclusione, l'edizione appena conclusasi del Premio Strega conferma l'impegno della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci nel promuovere la letteratura italiana, incoraggiando la produzione culturale e il dialogo intellettuale nel nostro paese.