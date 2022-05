Due titoli di Georgi Gospodinov da non perdere

Scoprire Georgi Gospodinov, una delle migliori voci della narrativa contemporanea, nonché lo scrittore più talentuoso della Bulgaria.

Lo scorso anno si è aggiudicato il Premio Strega Europeo 2021, ma già il suo libro d’esordio del 2007, Romanzo naturale, aveva riscosso il favore di pubblico e critica. Nonostante ciò, in Italia Georgi Gospodinov, il più talentuoso scrittore bulgaro, nonché una delle migliori voci rappresentative della narrativa contemporanea, non è ancora sufficientemente apprezzato. Ne approfittiamo quindi per consigliarvi di scoprirlo grazie a due titoli recentemente pubblicati dalla casa editrice Voland, sempre attenta ad autori di valore ben al di là delle mere valutazioni di mercato.





Il primo dei due romanzi è uscito a febbraio, dunque fresco di stampa, e si intitola Fisica della malinconia. Si tratta dell’opera che per prima gli ha portato la notorietà internazionale, trattando il tema della malattia; protagonista è infatti un ragazzino affetto da una sindrome rara e particolare: la capacità – o il dramma, a seconda dei punti di vista – di empatizzare in maniera estrema con gli altri, arrivando ad immedesimarsi completamente in alcuni di loro. A metà tra la fantasia e il verosimile, Gospodinov usa lo stratagemma della patologia per portarci a riflettere sulle relazioni umane, creando un viaggio nel passato e nel futuro, tra storie originali e oniriche, da cui emerge uno stile innovativo, intenso, moderno. Capitoli brevi che assomigliano a squarci di pensiero o a flussi di coscienza si riconcorrono seguendo un filo logico invisibile ma presente, strizzando l’occhio alla tradizione orientale in quella tipica definizione mai netta tra il mondo reale e quello dei sogni. “Verisimilmente tutti i sogni che vengono raccontati dovrebbero cominciare con questa frase introduttiva, sincera e devastante nella sua semplicità, che ho sentito dire da Aja all’età di quattro anni: Ho sognato di essere sveglia”. Un libro senza eguali che non può definirsi né un vero e proprio romanzo, né una raccolta di racconti e neppure un insieme di pensieri, ma un progetto più ampio che – nel suo complesso – racconta l’autunno del mondo e la fisica della malinconia.





Si è invece aggiudicato il Premio Strega Europeo 2021 Cronorifugio, uscito sempre per Voland a marzo del 2022; dunque due novità letterarie volte a riscoprire questo poeta e prosatore raffinato, di cui si sa ancora troppo poco. La struttura di Cronorifugio non differisce troppo dalla Fisica della malinconia, poiché anche in questo caso troviamo come protagonista un uomo stravagante e non ordinario che ha il potere di viaggiare nel tempo e fonda a Zurigo la “clinica del passato”. Ancora una volta, l’interesse dell’autore è quello di entrare e uscire dalle menti delle persone, indagando il loro inconscio: in questo caso è ossessionato in particolare dai pazienti che hanno perso la memoria, ricostruendo nei minimi dettagli il passato all’interno di un edificio quasi magico, per permettere loro di tornare indietro nel tempo e aiutarli a ricordare. Qui l’attenzione nei confronti dell’interiorità umana si intreccia alla volontà di narrare la storia e i luoghi, in un nuovo ordine mentale che si situa a metà tra l’immaginazione e la realtà. Torna a farsi sentire prepotente anche la nostalgia nei confronti del tempo andato, il senso della perdita, il rimpianto per ciò che non si è mai avverato ma avrebbe potuto farlo. Tuttavia, c’è anche speranza e una rinnovata propensione al futuro, pur incerto che sia, in queste pagine ricche di profonde riflessioni, alternate a momenti di pura satira.

Voland ha compreso sin dall’inizio il potenziale di questo autore bulgaro destinato a lasciare un segno, tanto che la traduzione italiana di Cronorifugio è la prima a livello mondiale. Di lui la stessa casa editrice ha pubblicato anche le opere precedenti e alcune raccolte di racconti, promuovendone il lavoro per meglio farlo apprezzare nel nostro Paese.