Elena Ferrante: La vita bugiarda degli adulti è nelle Top 10 di tutto il mondo

Che Elena Ferrante sia amata ben oltre i confini italiani non è certo una novità: già nel 2016 il settimanale Time l’aveva inserita tra le 100 persone più influenti del pianeta. Ma a confermarlo arriva adesso un nuovo successo: il suo ultimo libro, La vita bugiarda degli adulti, pubblicato con l’editore E/O, è nelle Top 10 di tutto il mondo, al secondo posto nella bestseller list del New York Times, sezioni Hardcover Fiction e Combined Print and eBook Fiction. Sempre negli Stati Uniti risulta seconda nella classifica del Boston Globe, nona per Usa Today, prima per Nielsen Bookscan, sezione Adult Fiction - General Fiction. In Canada è quinta nella classifica del Toronto Star.

In Gran Bretagna la Ferrante conquista il primo posto nella Top 10 degli editori indipendenti, e il quarto nelle classifiche Nielsen Bookscan, The Bookseller, The Sunday Times. In Francia è prima nella classifica generale nella prima settimana di pubblicazione (9 giugno), prima nella classifica odierna della letteratura straniera e quarta in classifica generale, con 105.000 copie vendute. La vita bugiarda degli adulti conquista il terzo posto della Top 10 tedesca dello Spiegel, mentre è prima in Ungheria e Argentina, seconda in Norvegia, settima in Polonia.

Solo pochi giorni fa l’attrice e regista Natalie Portman aveva postato sui propri social una foto del libro della Ferrante elogiandone la scrittura, che per lei è “come una droga”.





La vita bugiarda degli adulti, il libro

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.



L'estratto

«Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto — gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole — è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione».



Elena Ferrante, l'autrice

Elena Ferrante è autrice dell’Amore molesto, da cui Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo successivo, I giorni dell’abbandono, è stata realizzata la pellicola di Roberto Faenza. Nel volume La frantumaglia racconta la sua esperienza di scrittrice.

Nel 2006 le Edizioni E/O hanno pubblicato il romanzo La figlia oscura, da cui verrà tratto un film diretto da Maggie Gyllenhaal e con protagonista Olivia Colman, nel 2007 il racconto per bambini La spiaggia di notte illustrato da Mara Cerri e nel 2011 il primo capitolo dell’Amica geniale, seguito nel 2012 dal secondo, Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo, Storia di chi fugge e di chi resta, e nel 2014 dal quarto e ultimo, Storia della bambina perduta, finalista al Man Booker International Prize 2016.

Nell’autunno del 2018 è andata in onda, in Italia su Rai 1 e Timvision e negli Stati Uniti su HBO, la prima stagione della serie di Saverio Costanzo tratta dal romanzo L’amica geniale, seguita nel 2019 dalla seconda stagione tratta da Storia del nuovo cognome. Nel 2019 le Edizioni E/O hanno pubblicato L’invenzione occasionale, che raccoglie i testi pubblicati originariamente in inglese sul Guardian nella traduzione di Ann Goldstein nel corso del 2018, e il romanzo La vita bugiarda degli adulti.