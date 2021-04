Elena Ferrante, saggio inedito: Nuovo alfabeto di Dante, le parole di Beatrice

Tiziana de Rogatis, professoressa associata di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università per Stranieri di Siena e grande conoscitrice di Elena Ferrante, su cui ha scritto diversi saggi, leggerà l'inedito Il nuovo alfbeto di Dante, le parole di Beatrice.

giovedì 29 aprile alle ore 16.15 su Zoom e in diretta streaming, in occasione del Convegno Internazionale dell'ADI - Associazione degli Italianisti Dante e altri classici, da Petrarca a Soyinka.

giovedì 29 aprile alle ore 16.15 su Zoom e in diretta streaming, in occasione del Convegno Internazionale dell'ADI - Associazione degli Italianisti Dante e altri classici, da Petrarca a Soyinka.

Per tutte le informazioni visita il sito www.dantenoi.it





Autrice dell’Amore molesto, da cui Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo successivo, I giorni dell’abbandono, è stata realizzata la pellicola di Roberto Faenza. Nel volume La frantumaglia racconta la sua esperienza di scrittrice. Nel 2006 le Edizioni E/O hanno pubblicato il romanzo La figlia oscura, da cui verrà tratto un film diretto da Maggie Gyllenhaal e con protagonista Olivia Colman, nel 2007 il racconto per bambini La spiaggia di notte illustrato da Mara Cerri e nel 2011 il primo capitolo dell’Amica geniale, seguito nel 2012 dal secondo, Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo, Storia di chi fugge e di chi resta e nel 2014 dal quarto e ultimo, Storia della bambina perduta, finalista al Man Booker International Prize 2016. Nell’autunno del 2018 è andata in onda, in Italia su Rai 1 e Timvision e negli Stati Uniti su HBO, la prima stagione della serie di Saverio Costanzo tratta dal romanzo L’amica geniale, seguita nel 2019 dalla seconda stagione tratta da Storia del nuovo cognome. Nel 2019 le Edizioni E/O hanno pubblicato L’invenzione occasionale, che raccoglie i testi pubblicati originariamente in inglese sul Guardian nella traduzione di Ann Goldstein nel corso del 2018, e il romanzo La vita bugiarda degli adulti.