Francesco Sarcina si racconta in un libro: abusi, tormenti, Le Vibrazioni e…

Eravamo nelle mani di gente che non capiva un cazzo. Loro ci vedevano come quelli che avevano avuto la classica botta di culo e che poi sarebbero spariti senza lasciare traccia. I nostri progetti invece erano diversi. Molto diversi.

“Finalmente posso dirlo: il 16 febbraio esce Nel mezzo, il libro con cui ho deciso di raccontare la mia storia” annuncia così Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, sui suoi profili social, l’uscita del libro in cui racconta tutto di sé stesso.

“Nel momento stesso in cui ho pensato di farlo, ho capito che avrei dovuto dire tutto, non tralasciare nulla, insomma vuotare il sacco. Raccontare fino in fondo la storia di un uomo, non di un cantante. Parlare liberamente di chi sono e da dove vengo, della mia folle voglia di amare e della difficoltà di farmi amare. Dei miei abusi, dei miei tormenti, di quello che mi ha tenuto in vita fin qui. Di tutto quello che ho avuto e di quello che mi è mancato. E così ho fatto”.

“Vorrei dirvi tutto già adesso del libro” aggiunge in un altro post “ma per il momento posso solo ringraziarvi per l’affetto con cui l’avete accolto e per i messaggi che mi avete scritto. È un progetto molto importante per me, immaginarvi persi dentro quelle righe mi rende davvero felice. Godiamoci l’attesa.”

Nel mezzo, il libro di Francesco Sarcina, esce il 16 febbraio in tutte le librerie per Sperling&Kupfer ma è già preordinabile negli store online.