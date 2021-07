Genova 2001, Rincorrere il vento: il racconto di chi c’era aiuta Mediterranea

Un gruppo di ragazzi a Roma vive intensamente la preparazione del controvertice di Genova, respirando a pieni polmoni il vortice di novità ed ebbrezza che attraversa il Paese e il mondo: siamo dentro il flusso del movimento antiglobalizzazione.

Partono per Genova con l’aspettativa di una esperienza straordinaria, per ritrovarsi al centro di una violenza mai conosciuta che cambia le loro vite: l’aggressione e la ferocia delle forze dell’ordine, l’omicidio di Carlo Giuliani, le torture, il tentativo di restare in vita e tenere l’umanità come baricentro etico.

I protagonisti del romanzo tentano di arrivare all’obiettivo che si sono prefissati: raggiungere la zona rossa e bloccare i lavori dei grandi della terra che decidono le strategie di sviluppo mondiali. Si ritrovano però in un limbo che sembra essere la metafora dei tempi moderni, senza passato, né possibilità di futuro.

Scritto da Gianluca Peciola, che ha vissuto quelle vicende di luglio 2001 in prima linea, il racconto restituisce il clima dei movimenti sociali dell’epoca, svelando la dimensione personale, etica, culturale dei suoi protagonisti.

Il libro dal titolo Rincorrere il vento. Genova 2001 è edito dalla casa editrice L’Incisiva ed è arricchito dalle illustrazioni della giovane artista, Arcangela Dicesare.

Raccoglie, inoltre, i contributi di Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Luca Casarini e Sara Pantoni, e le presentazioni della redazione di Intersezionale, rivista online che negli scorsi mesi ha pubblicato la storia a puntate, di Luciano Ummarino per Casetta Rossa e di Alessandro Luparelli per il CSOA Spartaco.

Il ricavato della vendita del libro verrà destinato alla ONG Mediterranea.