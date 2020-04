Giornata mondiale del libro, arriva la maratona culturale di "Leggere: tutti"

Anche in questo insolito momento storico di emergenza coronavirus, il 23 aprile 2020 si rinnoverà l'appuntamento con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, proclamata dall'UNESCO nel non troppo lontano 1995, e che dal 1996 è celebrata con eventi in tutto il mondo, e particolarmente in Catalogna, a Barcellona, che sin dal mattino ogni anno si inonda di rose e libri. Non a caso, l'evento è noto anche come Giornata Mondiale del Libro e delle Rose. L'omaggio floreale della città, per l'evento che avviene nel giorno della Festa di San Giorgio, si legherebbe alla leggenda secondo cui San Giorgio raccolse una rosa, nata dal sangue del drago sconfitto, per donarla alla principessa a cui aveva salvato la vita.

Ma tornando al 23 aprile 2020, cominciano a palesarsi le iniziative che ancora una volta, e nonostatante il Covid-19, intendono onorare la storica tradizione che insieme celebra la lettura, i libri, e commemora l’anniversario della morte degli scrittori Miguel de Cervantes e William Shakespeare.

Da 10 anni la rivista Leggere:tutti organizza la Nave dei libri per Barcellona proprio in occasione della Festa di San Giorgio, i libri e le rose che si tiene nella città catalana il 23 aprile. Tuttavia a causa del Coronavirus nel 2020 non avrà luogo la traversata verso Barcellona con la Nave, ma si potrà comunque “Navigare tra i libri e le parole”. Leggere:tutti ha infatti coinvolto scrittori, musicisti, attori e tutti coloro che in 10 anni sono stati, o sarebbero stati nel 2020, protagonisti sulla Nave dei libri ad un grande evento in diretta streaming che si svilupperà per tutta la giornata di giovedì 23 aprile, con interventi, presentazioni di libri, musiche, performance teatrali attorno alle parole di “Cooperazione, Solidarietà e Gratitudine”.

A partire dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00, Annalisa Nicastro, Sergio Auricchio, Sandro Capitani, Luisa Sodano, Bruno Gambacorta e Gianni Zagato coordineranno gli incontri tramite skype e canale youtube con: Eraldo Affinati, Viola Ardone, Paolo Ambrosini, Antonio Aprile, Allegra Bartalucci, Olivia Belli, Renato Bernardi, Annarita Briganti, Valerio Calzolaio, Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Katia Colica, Claudio Damiani, Maurizio De Giovanni, Stanislao de Marsanich, Oscar di Montigny, Antonello Giannelli, Pietro Greco, Giordano Bruno Guerri, Veit Heinichen, Mimmo Locasciulli, Pierluigi Lopalco, Gino Manfredi, Stefano Mantegazza, Giusy Mantione, Giuseppe Marchetti, Melania Mazzucco, Peppe Millanta, Carlo Ottaviano, Fabrizio Paterlini, Telmo Pievani, Plutonium Baby, Roberto Riccardi, David Riondino, Eugenia Romanelli, Valerio Rossi Albertini, Carlotta Rondana, Donald Sassoon, Gaetano Savatteri, Silvia Scapinelli, Maurizio Serra, Peppe Servillo, Marco Spagnoli, Simona Sparaco, Emanuele Trevi, Valerio Varesi, Andrea Vitali, Massimo Zamboni, Giorgio Zanchini, Voci nel Deserto.

Gli autori saranno a disposizione degli utenti collegati per rispondere alle domande che potranno essere rivolte attraverso email, Whatsapp e Whatsapp Audio.

"Abbiamo voluto creare questo appuntamento", spiega Sergio Auricchio, editore di Leggere:tutti, "per non dimenticare, pur in questo momento difficile, la Giornata Mondiale del Libro e per questo abbiamo scelto come tema tre parole oggi di grande attualità, ma che dovranno guidarci anche nel futuro: Cooperazione intesa come partecipazione a progetti in cui non siamo più soli come persone, come imprese, come Stati ma lavoreremo tutti per il bene comune; Solidarietà verso chi non ce la fa, verso gli ultimi rompendo il muro dell’indifferenza; Gratitudine, un sentimento ricorrente oggi verso medici e infermieri che rischiano la loro vita per la salvezza degli altri, ma gratitudine non solo verso le persone, ma nei confronti di tutti gli esseri viventi e per la Natura che sempre più spesso viene violentata."

Nelle giornate precedenti al 23 aprile sarà possibile iscriversi sulla pagina Facebook dell’evento, o tramite email info@leggeretutti.it ricevendo aggiornamenti ed eventuali variazioni sul programma. Sarà inoltre possibile prenotare copie dei libri con dedica degli Autori e chi vorrà riceverà in omaggio l’ultima copia di Leggere:tutti in formato digitale.