Giuffrè Francis Lefebvre lancia la 1° piattaforma in Italia per le aziende

Editoria, Giuffrè Francis Lefebvre dedica un contenitore digitale ai team aziendali

Come gestire lo smartworking dal punto di vista fiscale, legale e contrattuale? In caso di dipendente positivo al Covid-19, che responsabilità ha il datore di lavoro? Come garantire il benessere dei propri dipendenti attraverso un programma di welfare usufruendo di vantaggi fiscali?

A queste e a molte altre domande risponde MementoPiù Business, il primo di una nuova linea di prodotti e servizi studiati appositamente per le aziende, lanciato sotto il brand Memento, marchio di riferimento per i professionisti dell’area contabile, fiscale e del lavoro sotto l’egida di Giuffrè Francis Lefebvre, casa editrice leader in Italia nell’editoria professionale in ambito legale e fiscale.

Si tratta della prima piattaforma in Italia interamente dedicata alle aziende che raccoglie in un unico spazio on-line, facilmente consultabile, tutte le informazioni relative ai principali settori aziendali.

MementoPiù Business, le aree: amministrazione&finanza, legale, risorse umane e sicurezza

La nuova piattaforma si compone di un’offerta integrata di soluzioni per le aziende e si rivolge a quattro aree: finanza e amministrazione, ufficio legale, risorse umane e sicurezza sul lavoro.

MementoPiù Business nasce per fornire una risposta alle esigenze dei vari team aziendali, diventate particolarmente urgenti in seguito all’emergenza del Covid-19,e per trovare chiarezza e risposte certe in un contesto normativo in costante evoluzione, con continue novità in ambito legale, fiscale e giuslavoristico.

Chi lavora nelle aziende potrà avere a disposizione in un unico ambiente gli approfondimenti completi, le novità normative, i commenti degli esperti, le risposte pratiche e gli strumenti di calcolo.

La piattaforma offre per esempio indicazioni su come gestire i contratti di smartworking, sempre più adottati soprattutto in seguito all’emergenza sanitaria. Secondo l’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, in Italia il numero di “lavori agili” è aumentato del 20% (dai 480.000 del 2018 ai 570.000del 2019).Sono impegnate nella sua adozione il 65% grandi aziende, il 30% delle PMI e il 23% aziende della pubblica amministrazione.

Un altro tema centrale per i professionisti aziendali è quello della compliance. Dal 2001 (per effetto del decreto legislativo 231/2001) è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi da persone fisiche che rivestano funzioni dirigenziali o soggette a direzione e vigilanza.

Ora l’emergenza dovuta alCovid-19 mette alla prova anche questo modello organizzativo: l’aumento del lavoro agile potrebbe accrescere il rischio che i vertici dell’impresa perdano il controllo sulle attività dei propri dipendenti. Solo una corretta informazione e la padronanza della materia può aiutare gli esperti aziendali del settore a orientarsi e adottare le giuste precauzioni.

Tra i temi caldi c’è anche la gestione dei programmi di welfare, una misura che sta prendendo sempre più piede nelle aziende. Secondo uno studio di Assolombarda, nel 2019 gli accordi che prevedono misure di welfare depositati presso il Ministero del Lavoro hanno raggiunto il 52,9% del totale, in crescita rispetto al 46,7% del 2018. Anche in questo è necessario conoscere le implicazioni fiscali, legali e contrattuali di questo strumento per una gestione ottimale.

Giuffrè Francis Lefebvre (GFL)

E' leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale. GFL è parte del Gruppo internazionale Lefebvre Sarrut e nel luglio 2018 ha incorporato la storica casa editrice Giuffrè Editore, fondata a Milano nel 1931, e Memento Francis Lefebvre, da oltre 25 anni specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti legali e tributari, con più di 50 mila clienti solo in Italia. Oltre al catalogo cartaceo di oltre 15.000 volumi e 40 periodici specialistici, Giuffrè Francis Lefebvre edita la banca dati giuridica online (DeJure) più utilizzata negli studi legali italiani, il sistema integrato online per commercialisti e consulenti del lavoro Mementopiù, realizza corsi di formazione in aula e online accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal CNDCEC, produce software per la trasmissione telematica degli atti alle cancellerie e per la gestione dello studio legale (Cliens),pubblica portali tematici online sulle principali aree di specializzazione giuridica.