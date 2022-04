Il nuovo romanzo storico di Michele Carbone: Antiochia in bilico sugli inganni

Un’altra avventura nel IV secolo d.C. per il narratore napoletano

Il romanzo storico è da quasi tre secoli un evergreen della letteratura. Lo si considera nato a metà del Settecento, perché il contesto storico non è sufficiente a definirlo tale se non si fa complementare allo svolgimento della trama e se non è necessaria per l’autore un’approfondita documentazione sui fatti narrati ed effettivamente accaduti.

Questa la definizione “ufficiale” della Historic Novel Society: “Per essere ritenuto storico, un romanzo deve essere stato scritto almeno cinquant’anni dopo gli eventi descritti, o deve essere stato scritto da un autore che all’epoca di tali eventi non era ancora nato (e quindi ha dovuto documentarsi su di essi).” Lo specifica meglio Francesco Pasqualetti in appendice al suo corposo La regina della notte, da poco pubblicato per la nuova collana Historiæ, che Rizzoli dedica esclusivamente al romanzo storico: “Il come del racconto è frutto d’invenzione, mentre il cosa è sempre un fatto realmente accaduto.”

Uno “specialista” del declino della civiltà romana è lo scrittore napoletano Michele Carbone, che aveva ambientato il suo romanzo di debutto Verso il crollo dell’impero nella Germania degli albori del IV secolo d.C. Oggi sposta la sua attenzione verso oriente e avanza di una cinquantina d’anni il periodo dell’azione con il nuovo Antiochia in bilico sugli inganni, uscito da poche settimane nella collana Narratori dell’editore Rogiosi. In oltre 500 pagine, documentate per quanto possibile in un ambito di studi ancora controverso e piuttosto complesso, Carbone ci immerge in una città, l’attuale Antakya, nell’estremo sud della Turchia, dai tempi di Diocleziano una delle capitali dell’impero, ma in pieno subbuglio, dilaniata da ribellismo plebeo e lotte di potere tra aristocratici.

Michele Carbone



Siamo durante il dominio di Costanzo II, il terzogenito di Costantino, cui, dopo la morte dei fratelli e dell’usurpatore Magnezio, succeddette, riunificando tutto il territorio dell’impero. Vivendo però nel timore di altre ribellioni, sospetto alimentato dall’influente consigliere Eusebio, volge la sua attenzione sul proprio successore – lui stesso lo aveva nominato – come cesare d’Oriente, Costanzo Gallo, suo cugino e cognato. Per averne la certezza manda ad Antiochia, sede del cesare, il fidato Claudio per indagare.

Nella splendida città, che stava per raggiungere il mezzo milione di abitanti, il clima è irrespirabile, i conflitti religiosi fra cristiani, ebrei e pagani divampano, le trame dei persiani per minare la potenza romana sono all’ordine del giorno, ogni ambiente pullula di ambigui personaggi. Protetto solo da un inseparabile amuleto e diffidando di tutti, faticherà a districarsi tra i mille rivoli di azioni che non sono mai davvero come appaiono.

Carbone tratteggia anche emozionanti personaggi femminili, adusi a tanta ambiguità: l’affascinante e misteriosa Ester, l’ingenua Lina, nipote di un onesto ciabattino, e un’intraprendente prostituta dall’infelice passato. E ci conferma che ci si può fidare solo degli animali, di un’agile gattina dagli occhi verdi oppure di un cane dall’indole perspicace, anche se alla fine chi veramente decide e vigila sul dipanarsi delle vicende, è la dea Fortuna. La Primigenia, in grado di influenzare il destino degli uomini.