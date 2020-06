Il primo libro fotografico che racconta i giorni del Coronavirus in Italia

Arriva "Covid19", il primo libro fotografico che racconta i giorni di emergenza Coronavirus, attraverso le fotografie in bianco e nero e i ricordi dei medici, degli infermieri e dei pazienti.

Si tratta di un tributo al personale sanitario dell’Ospedale Civile di Urbino ed a tutti coloro che hanno fronteggiato l’emergenza con immenso coraggio e determinazione.

Il libro, realizzato in grande formato, è edito e stampato da Faenza Group e si presenta come un cartonato rigido con una sovracoperta antibatterica.



Attraverso le fotografie stampate in bicromia ed i brevi testi didascalici, il racconto fotografico si fa testimone dell'impatto emotivo che ha suscitato la pandemia e delle storie stesse delle persone che hanno combattuto il virus anche in prima linea.