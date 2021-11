Il profumo segreto della lavanda: torna in libreria Dinah Jefferies

In quanti modi ci è stata raccontata la Seconda Guerra Mondiale? Moltissimi, abbracciando stili e punti di vista ogni volta diversi. Eppure, pochi scrittori hanno pensato di calarsi nelle vesti di tre giovani ragazze lasciate sole nella Francia del 1944, quando ormai la Resistenza era pienamente attiva, le atrocità tedesche erano all’ordine del giorno e l’attesa per l’arrivo degli alleati sembrava non finire mai.

Lo fa Dinah Jefferies, autrice di fama mondiale che è salita alla ribalta dell’editoria internazionale grazie al suo bestseller Il profumo delle foglie di tè, l’ebook più venduto in assoluto in tutto il 2016. Scrittrice di altri romanzi di successo, in Italia pubblicati da Newton Compton Editori, la Jefferies torna ora in libreria con Il profumo segreto della lavanda, uno di quei libri che le donne tendono a comprare attratte dalla copertina, ma che poi finiscono per adorare.

Protagoniste di questo piacevolissimo romanzo storico sono le sorelle Baudin, per metà inglesi e per metà francesi. Dopo la morte dell’amato padre, la scostante madre Claudette le abbandona nella loro tenuta estiva, nel piccolo paesino di Sainte-Cécile, nel Perigord Noir. L’ambientazione è dunque quella della Francia del sud sotto il governo di Vichy, in quel lasso temporale in cui la nazione è già stata sconfitta e occupata dalla Germania, la quale ha imposto il proprio potere grazie a una falsa repubblica.

Non tutti, però, sono disposti ad accettare il nemico senza combattere, motivo per cui dalle grandi città sino ai piccoli centri come Sainte-Cécile si organizza una silenziosa ma efficace Resistenza, costituita da quelli che in Francia prendono il nome di maquisards (il corrispondente dei partigiani italiani).

È in questo contesto storico delicato e pieno di tensione che prendono vita le vicende delle tre sorelle: la maggiore Hélène, pacata, razionale, costretta a crescere troppo in fretta quando si trova a dover sostituire il ruolo della madre assente; Élise, ribelle e indomita, intenzionata a fare la sua parte nella Resistenza; infine Florence, la più piccola e sognatrice delle tre, una bellissima ragazza dagli occhi chiari e i capelli biondi appassionata di cucina e giardinaggio.

Sebbene le tre sorelle non possano avere personalità più diverse, il legame tra loro già molto intenso si rafforza ogni giorno di più davanti agli ostacoli che la guerra le porta ad affrontare: accadranno, infatti, molti eventi drammatici con cui fare i conti: dal feroce stupro di Florence alla morte del grande amore di Élise, dalla scoperta di segreti scomodi riguardanti la propria famiglia sino alla fuga e alla morte degli amici più cari, specie nell’ultimo periodo, quando le rappresaglie dei nazisti, ormai messi alle strette dall’imminente fine della guerra, si fanno sempre più violente. Tuttavia, per ogni dolore si verificherà anche una gioia, come l’inaspettata gravidanza di Élise e l’essere riuscite a portare in salvo la loro più cara amica Marie, in realtà ebrea.

Come in ogni romanzo che si rispetti edito da Newton Compton Editori, non manca di certo l’amore, sebbene qui assuma molte forme: quello di sangue tra sorelle, quello tra compatrioti che solo chi vive nel pieno di una guerra può comprendere, quello tra amiche di lunga data e infine quello sensuale che ognuna di loro finirà per provare, nonostante il periodo difficile. In particolare, saranno l’agente segreto inglese Jack e il capo dei maquisards Victor a far battere il cuore alle due ragazze più adulte, mentre Florence oscillerà tra sentimenti contrastanti e non poche volte, nella sua pura ingenuità, metterà a repentaglio la vita della famiglia stessa.

Con dolcezza, brio e un’attenzione tutta particolare ai colori e ai profumi della campagna francese, Dinah Jefferies si conferma una grande autrice che sa emozionare milioni di persone, unendo senza affettazione l’amore al contesto storico, i segreti familiari alle vicende avventurose che si svolgono lungo tutto l’arco del romanzo.

Scritta durante il periodo della pandemia, questa storia rappresenta il primo capitolo di una nuova trilogia in Italia sempre tradotta da Newton Compton Editori, ed è il frutto di molte ricerche, nonché ricordi personali, sulla Francia del sud, la cui atmosfera magica emerge in maniera potente, nonostante le restrizioni della guerra. Dunque, un romanzo consigliato a tutte le donne: intenso, romantico e interessante nei suoi numerosi risvolti, senza mai risultare banale o scontato.