ilLibraio.it si rinnova. Online il nuovo sito

ilLibraio.it: da oggi online la nuova versione

Arriva online, oggi 27 maggio, la nuova versione de ilLibraio.it, sito diventato un punto di riferimento per lettori, librai, autori, editori e media, con oltre 1,4 milioni di utenti al mese. Rinnovato nella grafica, ilLibraio.it si arricchisce con nuove sezioni editoriali, un servizio di newsletter personalizzate e un ampliamento dell’offerta di contenuti. Tra le novità, la sezione dedicata agli audiolibri – settore che di recente ha conosciuto un forte sviluppo – che assieme a quelle dedicate a Film, Fumetti e Serie tv, affiancherà le sezioni dedicate a Bambini e ragazzi, Biblioteche, D'autore, Ebook & Digitale, Librerie, e altro. Rinnovo di grafica e di contenuti anche per le newsletter del sito. Oltre a quella redazionale, che ogni settimana propone articoli sulle novità editoriali, consigli di lettura e curiosità, l’utente de ilLibraio.it potrà ricevere delle newsletter personalizzate sui propri gusti e interessi, costruendo così i propri percorsi di lettura, decidendo quali notizie leggere, i generi letterari, gli autori e gli eventi da seguire, e la frequenza con cui ricevere tali aggiornamenti.

Le dichiarazioni del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS)

“Il nostro è un mestiere sociale, fatto di parole ma anche di incontri - dichiara Stefano Mauri, Vicepresidente e Ad di Messaggerie Italiane, Presidente di GeMS. Un virus che punisce e scoraggia le manifestazioni di affetto sta sfidando la socialità. Ci ha tolto gli incontri, ma ci ha lasciato più parole di prima. ilLibraio.it in una logica di servizio continuo ci è stato di grande aiuto e compagnia in questi mesi, facendoci sentire che questa magnifica comunità del libro è più viva e creativa che mai. Chi legge libri ha continuato a viaggiare perché un libro ha il potere di azzerare ogni distanza. E chi li scrive ha avuto più tempo da dedicare alle sue opere. Avremo per il resto dell’anno libri formidabili da conoscere”. “Un grazie sentito alle lettrici e ai lettori che ci seguono - commenta Alessandro Magno, Chief digital officer GeMS – Da quando abbiamo lanciato il sito, siamo cresciuti mese dopo mese conquistando la fiducia dei lettori, fino a raggiungere oggi 1,4 milioni di visitatori. A questi si aggiungono altri 2 milioni di lettori che ci seguono attraverso le nostre newsletter, e le nostre pagine social. Nonostante le difficoltà del momento, abbiamo deciso di investire più risorse per informare i lettori di libri. Abbiamo lavorato per offrire loro un sito rinnovato, con una grafica più moderna. In un contesto difficile, ci sembra un piccolo segno di speranza che questo progetto cresca e si rafforzi. Ci auguriamo di continuare a meritare la fiducia dei lettori, ai quali offriremo già nelle prossime settimane nuovi format di contenuti e qualche bella sorpresa”.

ilLibraio.it, il sito

ilLibraio.it nasce nel 2014 come versione online della storica rivista cartacea, fondata da Leo Longanesi nel 1946 e poi reinventata e diretta da Stefano Mauri, nel 1989 (che continua la sua avventura editoriale con 5 uscite annue, sotto il coordinamento di Elena Pavanetto, direttore marketing GeMS, e Lucia Tomelleri, responsabile editoriale della rivista).