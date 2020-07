La guida ai festival letterari dell’estate 2020

Proseguono gli incontri digitali via social ma si ricomincia a parlare anche di festival letterari “in presenza”, nel rispetto imprescindibile di tutti i protocolli di sicurezza. La cultura continua a chiamare, e le rassegne culturali (grandi e piccole) rispondono, cercando di riadattare al meglio la propria organizzazione e formula. A seguire la guida dei festival e degli appuntamenti estivi dedicati ai libri de IlLibraio.it.

Luglio 2020

Festival “Il Libro Possibile” – Polignano a Mare (Ba), 8-12 luglio: “Viaggiatori del tempo e dello spazio” è il tema con cui si inaugura la diciannovesima edizione della rassegna sostenuta per il terzo anno da Pirelli e organizzata da Rossella Santoro. Gli ospiti saranno variegati: dagli scrittori David Leavitt e David Quammen (in collegamento dagli USA) al romanziere Javier Cercas (in diretta dalla Spagna), accompagnati dagli interventi di Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti e Marco Tronchetti Provera. Tra coloro che presenteranno i propri libri e interverranno Diego De Silva, Chiara Gamberale, Luca Bianchini sul palco con Rita Dalla Chiesa, Fabio Volo, Gabriella Genisi, Annarita Briganti, Sara Loffredi, Pierluigi De Palma insieme all’attore Rocco Papaleo, Federica De Paolis, vincitrice della seconda edizione del Premio DeA Planeta con il romanzo Le imperfette. E ancora Ferruccio De Bortoli, presidente Longanesi, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore; Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24; Virman Cusenza, direttore del Messaggero; Beppe Severgnini, vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera; Silvestro Serra, direttore del Touring Club; Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore del programma La Zanzara, su Radio 24; Mario Giordano, già direttore del TG4, ora direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset. Per il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, Antonio Padellaro, Peter Gomez e Marco Lillo. A rappresentare il mondo della musica Niccolò Fabi, Edoardo Bennato ed Erica Mou, per un festival culturale a 360 gradi.

Festa del Racconto – Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera (Mo), dal 2 al 31 Luglio: pensato come una celebrazione del racconto “diffusa” sul territorio, il festival assembla voci differenti legate alla narrazione breve: quella del racconto, ma anche della poesia, della canzone e della graphic novel. Nell’edizione di quest’anno, totalmente gratuita, ma per cui è obbligatoria la prenotazione, si alterneranno le presentazioni di Davide Rondoni, Giulia Orecchia, Giorgio Fontana, ma anche le esibizioni della Compagnia Teatro dell’Orsa e del duo CANARIE. La lista completa degli ospiti, con le differenti location, sul sito.

Festival “Armonia, Narrazioni in Terra d’Otranto” – Lecce e Alessano (Le) dal 9 al 12 luglio: si apre con il motto “Leggiamo avanti” l’edizione speciale del festival che porta a Lecce e ad Alessano i finalisti e i semifinalisti della 74esima edizione del Premio Strega (vinto da Sandro Veronesi con Il colibrì, La Nave di Teseo), per poi dare spazio ai vincitori del Premio Calvino in un evento speciale del 17 Luglio, a Lucugnano, intitolata “Armonia Off”. Organizzato dall’Associazione Narrazioni – Presidio del Libro e dalla Libreria Idrusa di Alessano, avrà l’accesso gratuito, ma viste le limitazioni imposte dalle norme anti-Covid si consiglia la prenotazione sul sito.

Cartoon Club – Rimini, 15-19 luglio: nel suggestivo Chiostro degli Agostiniani si anima la trentaseiesima edizione del festival che coniuga cinema d’animazione, fumetto e videogames. Con una locandina esclusiva creata da ERON, pioniere del writing italiano, si da il via a cinque giorni ricchi di ospiti eccellenti. Da Lorenzo Mattotti, fumettista che ha messo in cartoon La famosa invasione degli orsi in Sicilia, dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati, a Guido “Silver” Silvestri, padre dell’indimenticabile Lupo Alberto; non mancheranno le proiezioni dei progetti di animazione più interessanti del panorama nostrano, con un’attenzione particolare alla celebrazione del centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini, a cui saranno dedicati numerosi omaggi d’autore.

La città dei lettori – Firenze e Arezzo, dal 24 Luglio al 5 Settembre: con il motto “Leggere cambia tutto”, la terza edizione del festival organizzato dall’omonima rivista fiorentina prende il via ispirandosi al neologismo librellione, l’atto di ribellarsi alle brutture del mondo attraverso la lettura. Il programma e gli ospiti potranno essere scoperti sul sito.

Fiera della cultura Mediterranea– Imperia, dal 31 Luglio al 2 agosto: nel centro storico di Porto Maurizio giunge alla diciannovesima edizione l’evento che conduce lungo un percorso di approfondimento conoscitivo ed emozionale del paesaggio mediterraneo, che siamo troppo spesso portati a godere, sfruttare e a guardare senza “vederlo” nelle sue molteplici sfaccettature. Tra gli ospiti Giuseppe Civati, Laura Accerboni, Paolo Becchi, Giobbe Covatta e Paola Catella a presentare le loro recenti pubblicazioni.

Agosto 2020

Libri d’aMare – Punta Secca (Ra), 3-6 agosto: proprio ai piedi della celebre villa sul mare del commissario Salvo Montalbano, in Piazza Torre (ore 21.30) Ad aprire l’edizione 2020 sarà Michele Cucuzza con “Fuori dalle Bolle” –come sottrarsi alla supercazzole in rete (Armando Curcio Editore). La seconda serata sarà presentato Il silenzio dell’acciuga (Nutrimenti) di Lorena Spampinato. La serata di chiusura vedrà sul palco il palermitano Francesco Bozzi. Nel suo romanzo L’assassino scrive 800A (Solferino) scopriremo che ci si può affezionare anche alle indagini di Saverio Mineo, antieroe indolente e scontroso ma con tutto il fascino dei personaggi capaci di raccontare la condizione umana e la nostra realtà.

Libri sul mare – Campomarino di Maruggio (Ta), 9 agosto: nato da un’idea di Il libro sulla finestra, blog di libri in collaborazione con il Comune di Maruggio, nasce la prima edizione dell’evento che porta sulle spiagge pugliesi i protagonisti della letteratura rosa e fantasy del panorama italiano e internazionale. Tra gli ospiti Angela Contini, Alexis Saints, Carlo Mazza, Cecile Bertod, Chiara Panzuti, Fabiana Andreozzi e molti altri. Il programma completo sul sito.

Sentieri e Pensieri – Santa Maria Maggiore (Vb), 19-24 agosto: torna il festival letterario diretto da Bruno Gambarotta. Anche quest’anno sono attesi in Val Vigezzo protagonisti della cultura, della letteratura e dello sport: molti gli autori e gli artisti che saliranno sul palco nel Parco di Villa Antonia o presso il Teatro Comunale e che andranno a comporre un calendario di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito. Tra questi, Guido Catalano, Davide Cassani e Giacomo Pellizzari, Annibale Salsa, Nicola Gratteri, Marianna Aprile, Luca Cerchiari, Maria Antonietta “Anty” Pansera e Maria Teresa Chirico: un incontro corale dedicato a Elda Cerchiari, Ascanio Celestini, Matteo Saudino, Alberto Sinigaglia e Guido Coppin, Marco Cattaneo, Benito Mazzi, Eliana Liotta. Sostenuta per l’ottavo anno consecutivo dal Comune di Santa Maria Maggiore, la rassegna Sentieri e Pensieri è nata nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino e dal 2018 è parte del circuito di Borgate dal vivo. Prosegue anche nel 2020 la collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre allestito un bookshop. Attraverso precise linee guida saranno garantite le misure di sicurezza e igiene previste dalle normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Sanificazione dell’area spettacolo e della platea, sedute distanziate per il pubblico, accesso limitato ed eventualmente dopo aver misurato la temperatura corporea sono solo alcune delle azioni previste. E non solo: Sentieri e Pensieri – di cui ilLibraio.it è da anni media partner, quest’anno sarà anche trasmesso integralmente in streaming su Facebook, tanto per consentire a chi è lontano di seguire il festival, quanto per raggiungere l’eventuale porzione di pubblico che a causa delle restrizioni sul numero di posti disponibili non potrà prendere parte dal vivo agli incontri.

Settembre 2020

Festival della Mente – Sarzana (GE), 4-6 settembre: la 17^ edizione del Festival della Mente si terrà a Sarzana e come di consueto proporrà incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale con grandi scrittori, scienziati e artisti, oltre a un vasto programma per per i più piccoli – un vero e proprio festival nel festival – e diversi eventi paralleli.

Festivaletteratura – Mantova, 9-13 settembre: sono stati mesi difficilissimi, per il Festival di Mantova, messo da un lato a rischio dalla pandemia, e dall’altro in lutto per la morte di Luca Nicolini, uno dei suoi ideatori. Nonostante tutto, la manifestazione si terrà anche quest’anno: la ventiquattresima è confermata. “Le date sono quelle annunciate al termine della scorsa edizione, e già ci sembra un successo riuscire a tener fede all’impegno assunto un anno fa di fronte a tutta la comunità del Festival. Il 2020 si è rivelato un anno eccezionale – per tutti e per noi in particolare –, e quando a inizio marzo ci siamo trovati nostro malgrado a ripulire il tavolo da tutto quello che avevamo apparecchiato fino a quel momento, non eravamo così certi di trovare la strada per continuare a far incontrare scrittori e pubblico, a stimolare il confronto, a mantenere quell’atmosfera aperta e informale che da sempre riesce a far vivere come una cosa sola un programma ricco di presenze così diverse”. E ancora: “La scelta che abbiamo fatto per il 2020 è di organizzare un Festival a quattro piste, attraverso la proposta di eventi dal vivo e in streaming all’interno della città, l’apertura di una radio del Festival, la pubblicazione di un almanacco, la creazione di contenuti speciali per il web”.

Festival della Comunicazione – Camogli (GE), 10-14 settembre: I confini tra comunità reali e virtuali si confondono: le nuove modalità del vivere sociale rappresentano il tema del VII Festival della Comunicazione che si svolgerà “in presenza” da giovedì a domenica 13 settembre a Camogli. La rassegna, che si aprirà con la lectio sull’arte della politica di Gianrico Carofiglio, sempre diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, avrà numerosi ospiti di eccellenza: Stefania Auci, autrice del bestseller I leoni di Sicilia, il professor Alessandro Barbero, Oscar Farinetti, il rapper Murubutu, l’ex Ministro Elsa Fornero e molti altri. Per una visione più approfondita del palinsesto e della grande scuderia del Festival, visitare il sito.

Pordenonelegge – Pordenone, 16-20 Settembre. L’evento culturale friulano è riuscito a distinguersi, col passare degli anni, per un’attività costante capace di strabordare dai limiti temporali del festival: sono nate così numerose attività, premiazioni, corsi di scrittura ed eventi di esplorazione del territorio durante tutto l’anno. Per questo motivo la prossima edizione si preannuncia ricca di sorpresa e di progetti solidi. Per seguire gli annunci futuri, tenersi aggiornati sul sito.

Torino Spiritualità – Torino, dal 24 al 27 Settembre: con un tema più che mai attuale, quello del Respiro, approda la sedicesima edizione del festival che celebra la spiritualità nelle sue manifestazioni più eterogenee. Adattandosi alle nuove necessità, l’evento sarà un ibrido di manifestazione in presenza e diretta streaming: non mancheranno quindi le occasioni di esplorare i luoghi più intimi della città, ma anche di partecipare a distanza.

Il senso del ridicolo – Livorno, 25-27 Settembre: la quinta edizione del festival dedicato all’arte inesauribile della satira e della comicità, nella città che ne ha fatto da tempo la propria bandiera. Più dettagli presto in arrivo sul sito.