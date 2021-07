Libri, arriva in libreria il fumetto ispirato alla Legge Zan

Ancora in pochi conoscono questa giovane donna romana , soprannominata tra gli addetti ai lavori dell’editoria “l’anti-zerocalcare “; è la disegnatrice Pubble, pupilla di Giorgia Meloni. Ora la quirite Pubble presenta (alla vigilia del voto in Senato) un suo apocalittico fumetto sul sesso governato dalle multinazionali, nell’era Zan. Paola Ceccantoni, in arte Pubble, disegnatrice e vignettatrice, molto irriverente donna col pennello distopico e spoliticamente scorretta , si lancia nel fumetto d’autore .Affari presenta in anteprima il suo ossessivo “fumetto-novella” ( per gli adetti ai lavori, una graphic novel ) su un neo mondo governato dai decreti Zan dove il sesso è ormai diventato virtuale, accumulabile con punti qualità.

Distopia, ovvero racconti di risultati poco gradevoli nel prossino futuro; maestri del genere, Orwell col famoso 1984 e Philip Dick ( da un suo romanzo è stato estratto il film culto Blade runner).

Ora in mancanza di romanzieri disposti a sfidare i rituali dell’esausto premio Strega, emerge il fumetto di autore, succedaneo del “romanzo che non c’è”.

Un neo mondo prossimo venturo, sessualmente diretto dagli Zuckemberg , da Google, da mamma Facebook : un neo mondo scritto ma anche disegnato, inquieto e provocatorio. Ecco il volume Time Zero ( ed. Ferrogallico, 20 euro) . “ Che fa il verso a Timeo, dal titolo di Platone” racconta ad Affari l’ingegnere informatico Marco Carucci, patron di Ferrogallico, che con lo scrittore ( nonchè ingegnere elettronico ) Carlomanno Adinolfi ha scritto la sceneggiatura di Time zero. Allacciamo le cinture di sicurezza e apriamo il volume.

In Iran esplodono le centrali nucleari clandestine, in Asia una nuova pandemia semina morte, l’Africa si riversa in Europa, i ghiacciai si sciolgono, eserciti di contractor controllano le mega città, brigate di fondamentalisti di ogni etnia si organizzano in mini stati..

Siano in piena zona di controcultura sessantottina e anarchica, ma il fumetto di Pubble è comparso a puntate sul sito web del Primato Nazionale, testata sovranista che mette a nudo le contraddizioni del turbo capitalismo e non a caso ospita le lezioni di Diego Fusaro.

Time-0 racconta un mondo distopico che sembra immaginato proprio dal colto e gramsciano Fusaro.

Nasce il Meccanismo di Equilibrio Sociale, MES, dove il sesso è regolato da nuovi decreti Zan, con kafkiana burocrazia sessuale annessa che concede ogni tipo di piacere proibito. Ma con carte di credito e punti fragola tipo Esselunga.