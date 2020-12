Libri da leggere sul Giappone: le pubblicazioni italiane consigliate del 2020

In questo 2020, anno “maledetto”, gli scambi turistici tra Italia e Giappone, solitamente molto attivi, sono stati frenati o bloccati dalle restrizioni da coronavirus, ma abbiamo comunque potuto viaggiare, anche se solo con l’immaginazione, attraverso i molti libri che quest’anno l’editoria italiana ha dedicato al Sol Levante.

Dalle guide di viaggio alla filosofia, dai ricettari ai romanzi, qualunque aspetto di questa terra, cultura, nazione, è stato analizzato, raccontato, decantato in volumi che potrebbero accontentare anche il più esperto estimatore del Giappone.

Un posto di rilievo lo ha sicuramente la casa editrice Einaudi, con diversi titoli dedicati, tra i quali non si possono non citare l’ultima novità firmata Murakami, l’attesissimo racconto autobiografico Abbandonare un gatto, e la prima traduzione italiana del capolavoro del maestro del mystery giapponese Takagi Akimitsu, Il mistero della donna tatuata, ma anche i più leggeri Ogni giorno è un buon giorno, che racconta filosofia e rituale del tè, e Tokyo tutto l’anno, l’appassionato racconto di Laura Imai Messina, italiana che ha messo radici nella capitale giapponese e ha raccolto in questo libro ciò che la città ha da regalare giorno dopo giorno. Imperdibile, per gli appassionati, anche la raccolta Poeti giapponesi, con testo a fronte.

Restando nell’ambito dei romanzi, dobbiamo citare Seni e uova, Edizioni E/O, il romanzo rivelazione di Mieko Kawakami, la scrittrice che ha incantato lo stesso Murakami e che ha regalato alle donne di tutto il mondo un nuovo punto di riferimento letterario, con un libro diventato un caso in patria. Come per altro Finché il caffè è caldo, Garzanti editore, che ha venduto in Giappone oltre un milione di copie prima di conquistare il resto del mondo raccontando, con fascino e mistero, il senso delle occasioni perdute e l’importanza di quelle ancora da vivere.

Ma anche il delicato Quel che affidiamo al vento, della già citata Laura Imai Messina scritto stavolta per Piemme, e Candy Candy, il romanzo completo, l’intramontabile opera di Neiko Nagita, tradotta da Kappalab che ne offre già la prevendita online mentre bisogna spettare Natale per trovarlo nelle librerie. Conosciuta in Italia soprattutto grazie al cartone animato trasmesso in tv con l’imprescindibile sigla di Cristina D’Avena, nel libro, la protagonista Candy, icona romantica intergenerazionale, racconta in prima persona l’avventurosa gioventù, e svela gli inediti dettagli della propria vita adulta. Dello stesso editore, Il grande albero al centro del mondo, l’opera di Makiko Futaki, storica artista dello Studio Ghibli e braccio destro di Hayao Miyazaki, un capolavoro perduto e finalmente ritrovato, nella sua prima edizione al di fuori dei confini giapponesi.

Rimanendo nell’orbita dell’illustrazione ma spostandoci in casa NuiNui, troviamo Grafica giapponese, libro che si avvale dei contributi di prestigiose firme del design contemporaneo come Masaaki Hiromura e Daigo Daikoku, ripercorrendone lo sviluppo attraverso tre fasi principali: il dopoguerra (1950-1980), il decennio d’oro (gli anni Novanta) e il Ventunesimo secolo, svelandone il segreto del successo: semplicità e bidimensionalità.

Per gli amanti dell’arte dobbiamo segnalare Kakemono della prestigiosa casa editrice Skira: una panoramica esaustiva sull’arte dei kakemono, i classici dipinti giapponesi su rotolo verticale, che ripercorre cinque secoli di pittura giapponese dal Sedicesimo al Diciannovesimo, attraverso una selezione di 120 kakemono provenienti da un’importante collezione privata.

Sempre nell’ambito storico-culturale, Bollati Boringhieri ha pubblicato Passione sakura, la storia dei ciliegi ornamentali giapponesi e dell'uomo che li ha salvati: l’autore ci rende partecipi della vita di questi fiori, da emblema dei fasti della corte imperiale, a simbolo della vita effimera dei sudditi nei giorni bui della Seconda guerra mondiale, fino all'attuale fascinazione collettiva per un appuntamento iconico, il rito dell'Hanami, che è per i giapponesi un momento importantissimo, che coincide e accompagna l'inizio di nuovi cicli come l'anno scolastico o quello lavorativo, una festa estremamente sentita e partecipata che ha conquistato il mondo intero.

Un’altra tradizione giapponese conosciuta e amata ovunque è quella culinaria, da scoprire con Tokyo stories: storie e ricette giapponesi edizione illustrata di Edt, oppure con La cucina giapponese illustrata edita da Giunti, che ha pubblicato anche Svelare il Giappone, un percorso verso la scoperta e la comprensione dei maggiori miti nipponici, e Il pensiero giapponese, un viaggio nello stile di vita del Sol Levante, partendo da Kyoto e passando per alcuni siti della regione del Kansai, in quindici luoghi emblemi di altrettanti concetti fondanti del pensiero filosofico, spirituale, culturale e sociale del paese nipponico. Tra questi e il mondo occidentale si crea facilmente un vuoto che questo volume vuole riempire.

Un volume da consigliare proprio a tutti, curiosi, neofiti ed esperti, è poi quello di Antonio Moscatello edito da Newton Compton, Forse non tutti sanno che in Giappone: curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti. Una fonte inesauribile di tesori per saperne di più sul paese del Sol Levante, dove l’immaginazione non ha limiti e gli opposti convivono: tradizione e modernità, spiritualismo e tecnologia, dando origine a una speciale alchimia. Il fascino che il Giappone esercita sui visitatori è quello di un luogo situato in un tempo e in uno spazio quasi magici, e tra le pagine di questo libro si scoprono i mille volti di un paese dalle molteplici anime, con una narrazione divertente e appassionante.

Questo articolo non vuole certo essere esaustivo: le pubblicazioni dedicate al mondo giapponese saranno sicuramente più di quelle che siamo riusciti a individuare, ma questo fa solo piacere, perché significa che c’è ancora molto di inedito da imparare o esplorare. Ciò che possiamo fare ora è scegliere i libri che ci intrigano di più, gustarceli pagine per pagina, in attesa di scoprire cosa ci regalerà l’editoria italiana in questo 2021 ormai alle porte.