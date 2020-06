"Bah - Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco" arriva in libreria dal 18 giugno

BAH - Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco: in uscita il terzo volume

Centinaia di migliaia di follower in rete. Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco sono beffardi, graffianti e filosofici allo stesso tempo. BAO Publishing, a grande richiesta, ha intrapreso nel 2018 la pubblicazione dell'opera omnia, in volumi brossurati, tascabili, stampati in nero su carta rossa. A partire dal 18 giugno 2020, arriva adesso in tutte le librerie il terzo della serie: "BAH - Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco".

Maicol & Mirco: perché sono fra i migliori disegnatori di sempre

Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco sono un’epopea teologica e filosofica senza uguali nel fumetto mondiale. Un fumetto lunghissimo, da leggere in strip di una pagina, in cui si concentrano le storie dell'umanità più varia, senza censure. Un flusso inarrestabile di umanità. Confusa e terribile ma anche brillante, generosa, commovente. Il book design dell'edizione è studiato dal fumettista LRNZ che, in questo volume, ha scritto anche l’introduzione, soffermandosi su un tratto che contraddistingue Maicol & Mirco, ovvero che sono fra i migliori disegnatori di sempre prestatisi al fumetto. A provarlo il fatto che "con un gesto così semplice solo un grande pittore può raccogliere tanto".

L'autore

Maicol & Mirco fanno fumetti dalle scuole medie. Sono amici per la pelle. Le persone invidiose dicono che Mirco non esiste. Ma non sanno che i fumetti fanno esistere chiunque. Creatori de Gli scarabocchi di Maicol & Mirco, le geniali vignette rosse e nere pubblicate sul web e riproposte da BAO Publishing, collaborano con Linus, Smemoranda, hanno scritto libri per bambini come Palla Rossa e Palla Blu (BAO Publishing 2016) e Gli Arcanoidi (Coconino, 2018), e libri come Il Papà di dio (BAO Publishing, 2017).