Aldo Coppola: l'allievo ed erede racconta le sue Confidenze pericolose. Libro

Confidenze pericolose

Il libro che racconta la vita dell'hair stylist Mauro Situra è in libreria da oggi 10 novembre. Con prefazione dell'amica Paola Barale, raccoglie in 160 pagine le rivelazioni sulla vita personale e la carriera del delfino di Aldo Coppola.

“Se pensate di non avere nessuna possibilità da giocarvi, sappiate che vi state sbagliando alla grande. La mia vita, la mia parabola esistenziale e professionale ne sono la prova inconfutabile. Volere è potere, stampatevelo bene in testa.”

“Lo dico sempre: tagliare i capelli a qualcuno è un atto d’amore. Se lo fai col cuore non ti puoi sbagliare.”

Un’infanzia complicata segnata da violenze e povertà in un anonimo paesino dell’hinterland milanese. Non è facile per un ragazzino bello come il sole ma già dichiaratamente omosessuale muovere i primi passi in un ambiente in cui il disagio e la durezza che ne deriva è il solo patrimonio su cui contare. La tuta da metalmeccanico non fa per lui, lui sogna bellezza e armonia: così a soli quattordici anni Mauro si iscrive a una scuola per parrucchieri e fa pratica in provincia, ma con ostinazione e pazienza sogna un futuro diverso.

La sfrontatezza dei vent’anni lo guida a bussare alle porte niente meno che di Aldo Coppola, e grazie anche alla sua bellezza viene notato e assunto in prova. Il resto è storia. In breve Mauro si fa strada, diventa il “delfino” di Aldo, gli viene affidato il prestigioso atelier di corso Garibaldi, che con lui si afferma come uno dei centri della Milano bene. Mauro diventa il confidente, l’amico fraterno delle donne più belle dello star system, che lo adorano e contribuiscono a far crescere la sua popolarità. Di loro custodisce tutti i segreti…

Mauro Situra

Milanese, ha iniziato a quattordici anni a frequentare un corso per diventare parrucchiere. Dal 1986 lavora per Aldo Coppola e nel 1990 gli viene affidato l’atelier di corso Garibaldi. Da allora è diventato il parrucchiere delle celebrities. Il suo profilo Instagram @maurositura è seguito da decine di migliaia di utenti.