Coronavirus, nasce la collana ebook "Gli Squali"

Racconti e romanzi brevi di nomi noti della casa editrice

La Nave di Teseo lancia una nuova collana in ebook: gli Squali, racconti o romanzi brevi, veloci e in grado di lasciare un’impronta di grandi autori della casa editrice, gran parte dei quali inediti, al prezzo di 1,99€. Una serie a tinte noir con il meglio della letteratura italiana e internazionale dal suo catalogo: tra gli autori, i premi Pulitzer Richard Powers e Michael Cunningham, Petros Markaris, Valeria Parrella, Giorgio Scerbanenco, Boris Pahor, Patricia Highsmith, Tahar Ben Jelloun e altri ancora.

Le parole di Elisabetta Sgarbi sull'iniziativa

"Gli Squali", spiega Elisabetta Sgarbi, Direttore Generale ed Editoriale della Nave di Teseo "sono un tentativo di non rimanere fermi, nell'attesa che si possa riprendere. Abbiamo la fortuna di ospitare nel catalogo della Nave di Teseo, Baldini+Castoldi e Tartaruga, autori straordinari capaci di continuare un dialogo con i lettori, ovunque essi siano e in qualunque situazione essi siano. Cercavo un nome che indicasse qualcosa di totalizzante pur in una dimensione breve. Se questi racconti brevi, in senso lato noir, riuscissero a rubare tutti i nostri pensieri e le nostre azioni per il tempo della lettura, e a lasciare un’impronta nella nostra memoria, come avverrebbe se ci trovassimo davanti a uno squalo, l’iniziativa potrebbe dirsi riuscita.”

Gli Squali ora disponibili in tutti gli store online

Richard Powers, Modulazione

Giorgio Scerbanenco, Stazione Centrale ammazzare subito

Da mercoledì 15 aprile:

Valeria Parrella, Il verdetto

Michael Cunningham, La zampa della scimmia

Da mercoledì 22 aprile:

Petros Markaris, Poems and crimes

Tahar Ben Jelloun, Diario di un criminologo