Nobel per la letteratura, i favoriti: Murakami, DeLillo, Kundera, Atwood e…

Sono nove gli scrittori favoriti per la vittoria del Premio Nobel per la Letteratura 2020, che sarà annunciato oggi alle 13 dall'Accademia Reale Svedese. Si tratta delle canadesi Anne Carson e Margaret Atwood, di Maryse Condé, originaria della Guadalupa, del kenyota Ngugi Wa Thinog'o, del giapponese Haruki Murakami, della russa Lyudmila Ulitskaya, dello spagnolo Javier Marias, del sudcoreano Ko Un e del cinese Yan Lianke.

Cinque uomini e quattro donne, secondo le quotazioni dei bookmakers inglesi. Lo scorso anno furono due i premi assegnati (per il 2019 allo scrittore austriaco Peter Handke e per il 2018 alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk). Fuori dalla rosa dei papabili, però, circolano diversi nomi che da anni sono considerati tra i favoriti di diritto, per la loro carriera costellata di grandi successi editoriali. Tra questi gli statunitentsi Don DeLillo, Cormac McCarthy e Marilynne Robinson, la antiguo-barbudana con cittadinanza statunitense Jamaica Kincaid, il ceco Milan Kundera e la francese Annie Ernaux.