Oasi autogrill, un After Hours alla Scorsese nel romanzo di Alessia Poliandri

Quante cose possono succedere e venire raccontate nel breve volgere di una notte 'folle' e 'fuori dagli schemi'? La mente e i ricordi volano alla velocità della luce a un capolavoro del cinema come After Hours (Fuori Orario) portato sul grande schermo da Martin Scorsese. Dalle luci (e ombre) di una New York nascosta e oscura degli anni '80 al presente di un romanzo tutto italiano di Alessia Poliandri (by Masciulli Edizioni), ambientato in una stazione di servizio tra pantere scappate da un circo, un'aspirante suicida a contatto con persone che la portano ad esplorare mondi sconosciuti. Momenti delicati e colpi di scena cambiano i ritmi di una narrazione che tiene sempre viva l'attenzione del lettore. Tutto in una notte.

Oasi Autogrill, il romanzo di Alessia Poliandri

In una notte di pioggia battente in autostrada, un aspirante suicida si ferma in un autogrill. Dopo aver assaporato il tepore del luogo, vi si ritrova intrappolato, suo malgrado, a causa di un evento più unico che raro: una pantera è fuggita da un circo vicino e si aggira nei dintorni della stazione di servizio. È questo l’incipit di Oasi Autogrill, romanzo psicologico della neo scrittrice abruzzese, di origini napoletane, Alessia Poliandri.

Oasi Autogrill, la storia

La storia si dipana, nel tempo di una notte, tra dialoghi con gli altri avventori del locale che sembrano scambiarsi le battute come attori sul palco e colpi di scena che trascinano, con tensione, fin dentro l’anima del protagonista tormentato. Tra momenti umani e profondi ed altri quasi surreali, si fa spazio, prepotentemente, la creatura misteriosa ed affamata in fuga da un destino di prigionia. Ogni personaggio porta il lettore a guardare attraverso i propri occhi e le proprie esperienze, in un gioco tra empatia, distacchi emotivi e coinvolgimenti profondi, in un luogo, l’autogrill, noto ai più come semplice area dove passare pochi minuti, e che invece, qui, abbraccia la vicenda in maniera totale.

Un romanzo scorrevole ed umano che tocca corde delicate. Da leggere… meglio se in una notte di pioggia!

Oasi Autogrill, chi è la scrittrice Alessia Poliandri

Alessia Poliandri nasce a Mondragone (CE) il 14-03-1985. Si trasferisce dopo 7 giorni dalla sua nascita a Roseto degli Abruzzi, paese di origine del padre Francesco, morto nel 1989 sul lavoro, nel tentativo di salvare due colleghi e decorato, per questo, con due medaglie al valor civile. Alessia studia presso il liceo classico Saffo dove, oltre agli studi, muove i primi passi nella recitazione. In futuro prende parte come comparsa o con piccoli ruoli a fiction, pubblicità, video musicali e programmi tv. Frequenta l’università di Giurisprudenza che abbandonerà dopo qualche anno, dedicandosi interamente a studi di teatro, recitazione, doppiaggio cinematografico e canto. Dipinge, scrive canzoni, e nel 2016 pubblica il suo primo lavoro editoriale: 7VITE. Ha un canale YouTube che tratta tematiche ecologiste. Vegetariana da molti anni, è attivista per la tutela di animali ed ambiente. È felicemente mamma di un bambino di nome Ocean.