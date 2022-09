“Pazzi di Dio” il libro scritto da un bidone dell’immondizia

Franz soprannominato “il Diogene del XXI secolo” ci presenta il suo ultimo lavoro filosofico: “Pazzi di Dio"

Esce oggi per i tipi della Audax Editrice di Moggio Udinese il libro “Pazzi di Dio. La Santa follia da Diogene di Sinope agli Stolti di Cristo, dai Veda ad Albert Einstein”. Il filosofo friulano, Emanuele Franz, aveva, nelle settimane scorse, annunciato che si sarebbe ritirato in un bidone dell’immondizia adattato a giaciglio per meditare sulla condizione umana e scrivere il suo ultimo lavoro filosofico, iniziativa questa che non ha mancato di suscitare un certo scalpore tanto che Franz è stato apostrofato come “il Diogene del XXI secolo”. Come Diogene di Sinope, infatti, che viveva in una botte, o Simeone lo Stilita, che viveva su una colonna, il filosofo Emanuele Franz ha deciso di andare a vivere in un bidone dell’immondizia il tempo necessario a scrivere la sua opera dal titolo “Pazzi di Dio” in cui teorizza l’esistenza di una tecnica segreta tramandata di maestro in discepolo, già conosciuta da Aristotele e trasmessa ad Alessandro Magno che se ne servì per conquistare le Indie. Una teoria audace, naturalmente, che intende la follia, o meglio, la simulazione della follia, come una tecnica per provocare il potere dominante, scardinare le convenzioni sociali e così modificare il mondo. Vista l’originalità della tesi sostenuta in questo libro non sono mancati interessamenti dal mondo intellettuale sia italiano che estero. Noam Chomsky la ritiene una teoria così audace da essere fino ad oggi inaudita, lo scienziato Paul Davies dall’Università di Cambridge ritiene che questa ipotesi sia intrigante e meritevole di essere condivisa, lo storico italiano Franco Cardini si esprime dicendo che quella di Franz è “una tesi metafisica, metastorica e metalogica” mentre Marcelo Sánchez Sorondo, emerito Cancelliere della Accademia Pontificia delle Scienze, scrive al Franz per complimentarsi dell’ammirevole lavoro.

Il libro, 17 euro per 240 pagine, può essere ordinato sul sito www.audaxeditrice.com