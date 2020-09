Coronavirus, scrittori durante la pandemia: il premio e i finalisti

Circa un migliaio sono stati i racconti ricevuti per #ioscrivoacasa, il concorso lanciato in piena emergenza Covid-19 dalla casa editrice Paesi Edizioni. Dal progetto editoriale è nato poi il volume Storie di resistenza al virus. Brevi racconti di una lunga quarantena, che verrà presentato a Roma sabato 3 ottobre in occasione di Insieme Festival, la grande festa del libro 2020.

E' alle ore 21, presso la Sala Ospiti dell’Auditorium Parco della Musica, che saranno premiati i tredici autori pubblicati, finalisti di una lunga selezione che ha visto coinvolti lavori originalissimi e godibilissimi, utili a rileggere l’epoca della pandemia con profondità, ma anche con un pizzico di leggerezza.

“La notte in cui coniammo l’hashtag #ioscrivoacasa eravamo felici e sollevati forse per la prima volta da settimane – afferma l’editore Luciano Tirinnanzi. Sembrava un’intuizione buona, utile a impegnare la redazione in un progetto che ci alienasse da quel catastrofismo contagioso. Stimolando le persone a donarsi e a donare agli altri un po’ della propria intimità e di un personale punto di vista sulla pandemia, potevamo cogliere un’opportunità unica: riversare le nostre emozioni e allo stesso tempo far sì che esse potessero rimanere nel tempo come testimonianza scritta dell’esperienza epocale che stavamo vivendo”.

Paesi Edizioni sarà presente dal 1 al 4 ottobre con uno stand all’Auditorium Parco della Musica (STAND 13), dove sarà possibile scoprire i nuovi titoli prossimamente in uscita e incontrare gli autori dei libri a catalogo più amati, per approfondire argomenti di politica nazionale e internazionale, sicurezza, affari esteri, intelligence e attualità insieme agli scrittori.