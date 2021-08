Stephen King, nel nuovo libro un killer su commissione in cerca di redenzione

Un thriller sulla guerra con una morale vagamente 'antimilitarista' e sull'America della provincia più profonda: per il suo 54esimo romanzo Stephen King mette da parte il soprannaturale per raccontare la storia di Billy Summers, un serial killer dal destino complesso (quando non spara, legge "Teresa Raquin" di Émile Zola), in cerca di una redenzione definitiva.

Il nuovo libro del re dell'horror all'americana, intitolato semplicemente "Billy Summers", è stato appena pubblicato negli Usa dall'editore Scribner e già piovono apprezzamenti dalla critica mentre si appresta a scalare il vertice delle classifiche dei bestseller. In Italia la pubblicazione della traduzione è al momento fissata per il 26 ottobre da Sperling & Kupfer, storico editore di King.

Billy è "un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro", un serial killer su commissione, il migliore del settore, che a un certo punto vorrebbe uscire dal giro infermale. Billy ha una particolarità: è un aspirante scrittore e al tempo stesso "un Houdini del crimine, capace di dileguarsi nel nulla una volta compiuto il lavoro", ed agisce come sicario solo se il bersaglio è un uomo spregevole. Deciso a uscire dal "giro della morte", Summers deve portare a termine un'ultima missione, ed è allora che le cose iniziano ad andare storte.

Billy Summers viene descritto da King come uno dei migliori cecchini del mondo, un veterano della guerra in Iraq con tanto di decorazione militare. L'editore americano dell'autore di "Shining", "Carrie", "Il miglio verde" e tanti altri bestseller del brivido ha spiegato che "Billy Summers" "in parte è una storia di guerra, in parte una lettera d'amore alla piccola provincia americana e alle persone che ci vivono". King "si è proposto di vendicare i crimini di un uomo straordinariamente malvagio". Il nuovo romanzo mette in scena anche una riflessione sull'amore, sulla fortuna e sul destino con un eroe complesso che si trova davanti un'ultima possibilità di redenzione.