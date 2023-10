Successo degli italiani in Francia, il libro omaggio "Les Italiens" di Maltese

Les Italiens, sugli scaffali il nuovo libro del giornalista Dario Maltese

Attraverso ritratti accurati nati da interviste pensate per andare oltre ai luoghi comuni – da Carla Bruni e Vittoria Colizza a Luca De Meo e Pietro Beccari – Dario Maltese ci restituisce il primo vero racconto dei nostri “italiani di Francia”.

Quando si parla del legame tra Italia e Francia paragoni, rivalità e confronti alimentano da sempre il dibattito pubblico. Ma la realtà è più complessa e articolata, e nelle storie di chi questo rapporto lo vive in prima persona si scopre un mondo che non si lascia intrappolare da stereotipi o luoghi comuni. Italiani e francesi sono due popoli uniti tra loro dall’amore per l’arte, la cultura e la bellezza e, negli anni, hanno saputo coltivare anche interessi comuni meno raccontati, come quelli sul piano industriale, finanziario e tecnologico. Superando la retorica dei “cugini” ecco allora uno dei simboli di questa contaminazione: les italiens, italiani che hanno trovato in Francia il luogo in cui far avverare i propri sogni scoprendo nella loro origine un punto di forza.

Nasce così l’idea di Dario Maltese che ha raccolto in questo libro la voce di Francesca Bellettini, Carla Bruni, Pietro Beccari, Eleonora Abbagnato, Giuliano da Empoli, Vittoria Colizza, Angelo Musa, Monica Bellucci, Luca De Meo, Philippine Leroy Beaulieu, Paolo Roversi, Giambattista Valli, e Claudia Ferrazzi, uomini e donne di successo che per la prima volta si raccontano senza filtri in ritratti accurati nati da incontri in cui ognuno di loro ha aperto il suo mondo, portandoci dentro le vite dei nostri “italiani di Francia”.

Chi è Dario Maltese

Giornalista, inviato e conduttore televisivo. Nato a Erice (TP) il 13 febbraio 1977, Dario Maltese nel 2000 si laurea in Scienze Politiche alla Luiss Guido Carli di Roma con una tesi in Diritto dell’informazione. Giornalista professionista dal 2003. Nel 2001 entra a Mediaset dove tuttora lavora. Dal 2001 al 2005 nelle redazioni di Mediasetonline e TGCOM.

Dal 2006 è al TG5 dove ha seguito come inviato i principali fatti di cronaca e politica estera, dalla Brexit ai referendum separatisti in Scozia e Catalogna, dalle elezioni in Paesi come Stati uniti, Francia, Regno unito, Spagna e Grecia, agli attentati terroristici in Europa (Charlie Ebdo, Bataclan, Bruxelles, Nizza, Londra) e in Africa (Museo del Bardo a Tunisi), ma anche i funerali di Stato di Elisabetta II e i grandi eventi di costume internazionale come i due ultimi matrimoni reali inglesi. Da anni è uno di volta di punta del TG5 dove conduce l’edizione di prima serata delle 20. Ha condotto diversi Speciali del Tg5, soprattutto di politica e cronaca estera.

Nella stagione 2006/2007 Maltese ha lavorato nella redazione di Verissimo, allora rotocalco quotidiano del Tg5. Nell’anno accademico 2002/2003 ha tenuto presso l’Università Cattolica di Milano un seminario su blog e “citizen journalism” nell’ambito della cattedra di Teoria e Tecniche del giornalismo online. Nel 2003 ha vinto il Premio internazionale Ischia di giornalismo come “Miglior giornalista under 35” nella categoria “Testate online”.