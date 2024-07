“The Witcher. La saga completa”: in libreria per Editrice Nord

Inserito dalla rivista Forbes nella lista The 30 Greatest Book Series Of All Time, il capolavoro di Sapkowski è tornato in libreria con una nuova e accattivante veste grafica. The Witcher. La saga completa contiene tutte e otto le opere in un libro solo da collezione, con la traduzione di Raffaella Belletti.

Il verde scuro è il colore che caratterizza questa nuova edizione della celebre serie di Andrzej Sapkowski, che questa volta si presenta – sempre pubblicata da Editrice Nord, che ne detiene i diritti in Italia – in un volume unico, piuttosto spesso ovviamente, dal titolo The Witcher. La saga completa, uscito a dicembre del 2023 e già in bella vista negli scaffali degli appassionati. Il libro, che raccoglie tutte e otto le opere della serie tra romanzi e racconti, rappresenta un’occasione imperdibile per gli storici fan della saga, ma anche per i nuovi lettori, che avranno l’occasione di scoprire le avventure di Geralt di Rivia senza dover acquistare otto diversi volumi. Curata nei minimi dettagli, a cominciare dalla cover con il lupo che rappresenta il Witcher, l’ultima edizione in commercio presenta una traduzione fedele all’originale e una qualità editoriale eccellente, permettendo così di immergersi al meglio nel mondo creato da Sapkowski.

Diamo qualche informazione in più per chi non conoscesse l’argomento in questione. La saga The Witcher è un capolavoro della letteratura fantasy moderna, acclamato per la sua complessità narrativa e per la profondità dei molti personaggi presenti. Composta in totale da otto episodi, la saga segue le avventure di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri con poteri sovrumani, conosciuto come Witcher. Il mondo creato da Sapkowski è ricco di miti, leggende e folklore slavo, con una forte componente morale che esplora temi come la discriminazione, la politica e la natura umana. Andrzej Sapkowski, in diverse interviste, ha espresso la sua visione riguardo al suo apprezzato lavoro: “The Witcher – ha dichiarato – è nato dall’intento di creare una narrazione che andasse oltre il semplice scontro tra il bene e il male, per abbracciare una gamma di sfumature morali e ambiguità”. L’autore ha anche sottolineato come i suoi personaggi non siano eroi tradizionali, ma individui complessi con i propri difetti e motivazioni.





Gli otto episodi che compongono The Witcher. La saga completa sono: Il guardiano degli innocenti, La spada del destino, Il Sangue degli Elfi, Il tempo della guerra, Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine, La Signora del Lago, La stagione delle tempeste. Senza poter qui recensire approfonditamente tutte le singole opere, ci soffermiamo sulle più famose. Ne Il Sangue degli Elfi, ad esempio, Geralt di Rivia protegge Ciri, una principessa dotata di poteri misteriosi e a lui legata dalla Legge della Sorpresa, addestrandola alla magia grazie all’aiuto della maga Yennifer, a fronte delle numerose minacce politiche. Le tensioni razziali e le guerre imperversano, mentre Ciri diventa il fulcro delle profezie e dei conflitti tra regni, maghi e creature soprannaturali. Ne Il tempo della guerra il conflitto tra Nilfgaard e i regni settentrionali si intensifica; Ciri sfugge a vari nemici e affronta nuove sfide nel suo percorso di crescita. Geralt e Yennefer – tra cui nella serie sboccia un appassionato, ma travagliato amore – cercano ancora di proteggere Ciri, affrontando intrighi politici e battaglie sanguinose che li mettono più volte alla prova. Il battesimo del fuoco ci mostra, invece, un Geralt ferito e separato da Ciri, ancora in grado però di formare un gruppo di improbabili alleati per salvarla. In un viaggio attraverso territori devastati dalla guerra, The Witcher e i suoi nuovi compari affrontano pericoli mortali e avventure, mentre Ciri lotta per sopravvivere, cercando il proprio destino in un mondo ostile. Ci fermiamo qui per non creare spoiler, non soltanto per chi è in procinto di leggere la saga, ma anche per chi sta aspettando la quarta stagione.

La saga ha infatti avuto un’enorme popolarità non solo attraverso i libri, ma anche grazie al videogioco e alla serie televisiva omonima prodotta da Netflix, che ha contribuito a far conoscere Geralt di Rivia a un pubblico ancora più ampio. La serie, con Henry Cavill nel ruolo del protagonista (per lo meno fino alla terza stagione, mentre nella quarta sarà sostituito da Liam Hemsworth), ha ricevuto recensioni contrastanti, ma ha certamente alimentato un rinnovato interesse per le opere di Sapkowski, portando molti spettatori a scoprire i romanzi originali. In generale, la ricezione di questa grande opera della letteratura fantasy è stata estremamente positiva: i lettori apprezzano soprattutto la profondità del mondo creato da Sapkowski e la sua capacità di intrecciare trame intricate con personaggi memorabili. È anche per questi motivi che Forbes ha recentemente inserito la saga tra le 30 migliori serie letterarie di tutti i tempi, apportando la seguente motivazione: «The Witcher Saga, di Andrzej Sapkowski, è una serie di romanzi fantasy che ha catturato il pubblico grazie a una trama in grado di condurre i lettori dentro un mondo oscuro e politicamente turbolento, intriso di magia, mostri e ambiguità morale. Sapkowski presenta ai lettori Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri (noto come Witcher), che naviga nel suo intricato ed emozionante mondo. Con le sue origini nel folklore e nella mitologia polacca, The Witcher Saga si compone di sei libri e ha ottenuto una base di fedeli fan grazie ai suoi vividi personaggi, alla ricca narrazione e all’esplorazione di temi complessi. Netflix ha adattato il lavoro di Sapkowski per la televisione qualche anno fa, ottenendo variegate recensioni da parte dei critici”.

In conclusione, The Witcher. La saga completa, nella sua nuova e importante edizione, merita di essere letta e riletta, partendo per un viaggio affascinante attraverso un mondo fantastico che riflette molte delle complessità e delle sfide del nostro tempo. Il volume completo di Editrice Nord, tradotto da Raffaella Belletti direttamente dal polacco senza l’intermediazione di altre lingue, offre l’opportunità di esplorare ogni sfaccettatura di questa epica narrazione in un formato elegante e accessibile, rendendola un’aggiunta preziosa alla biblioteca di ogni appassionato di fantasy.