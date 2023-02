"Avatar nostro che sei nei cieli", esce il nuovo libro di Giuseppe Vatinno

"Avatar nostro che sei nei cieli", il nuovo saggio di Vatinno non è solo un viaggio sinottico, ma anche sociologico

La Fantascienza, soprattutto quella cinematografica, è un genere complesso e variegato, non riassumibile in una formula semplice. Il modello narrativo cambia da epoca ad epoca interpretando le ansie, le paure ma anche le speranze della società. In questa ottica e cioè di un saggio non solo sinottico ma anche sociologico, è uscito da poco il nuovo libro di Giuseppe Vatinno, giornalista e scrittore, "Avatar nostro che sei nei cieli" (Delos Digital)

L'introduzione di "Avatar nostro che sei nei cieli"

"Quella che vengo a presentare è una raccolta di articoli pubblicati dapprima sulla nota rivista di fantascienza Delos Science Fiction e poi ampiamente rielaborati e approfonditi, aventi come tema iniziale alcuni tòpoi del cinema di fantascienza, con una carrellata che spazia dai primi film classici degli anni ’50 del XX secolo fino ad alcune opere contemporanee.

Ho voluto soffermarmi su certi elementi caratteristici, a volte poco notati, ma che hanno catturato la mia attenzione e quindi si tratta, naturalmente, di un discorso soggettivo, ma da quando Gustave Flaubert disse "Madame Bovary sono io" è molto difficile che ciò non avvenga per uno scrittore e questo è un bene perché apre e prepara il lettore ad un mondo di possibilità ulteriori rispetto alla narrazione critica generalmente condivisa, cioè quello che si chiama mainstream.

Semmai si tratta di capire, avendone voglia e tempo, perché ad un autore 'piace' un determinato tema, ma questa è materia ostica da trattare, affondando spesso le sue radici nel mondo complesso dell’inconscio e forse della psicanalisi e di quel 'non detto' e del velato che in definitiva è la vera cifra e guida dell’arte dello scrivere.