Utet Grandi Opere chiude: in crisi il modello dei libri di pregio

Utet Grandi Opere - il ramo della casa editrice specializzato in opere di pregio - è fallita. La registrazione del fallimento è del 15 ottobre, anche se la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore. Addio dunque alla storica sigla legata a pubblicazioni di dizionari, enciclopedie e libri d'arte.

Da metà Ottocento sono tante le opere e collane che hanno segnato la storia a essere pubblicati da questo marchio: dai 100 volumi della Biblioteca Popolare alla Storia Universale di Cesare Cantù, pasando per l'Enciclopedia Popolare, e La Scala d'oro. Senza dimenticare il Grande dizionario enciclopedico fondato da Pietro Fedele, il Grande dizionario della lingua italiana fondato da Salvatore Battaglia, il Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti diretto da Alberto Basso, il Grande Dizionario Analogico della Lingua Italiana diretto da Raffaele Simone.

Attenzione, la notizia non riguarda Utet Libri. Infatti i responsabili della sigla editoriale, che fa parte del gruppo De Agostini, hanno subito spiegato tramite il profilo Twitter: "Siamo davvero molto dispiaciuti per Utet Grandi Opere, ma ci teniamo a precisare che la notizia non riguarda Utet Libri. Noi continuiamo e continueremo a pubblicare come prima".