Valerio Massimo Manfredi e Antonella Prenner gravi per una fuga di gas

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la scrittrice Antonella Prenner sono le due persone portate in gravissime condizioni in ospedale per aver esalato monossido di carbonio, nell'appartamento di via dei Vascellari, a Roma.

Valerio Massimo Manfredi è stato trasferito d'urgenza dall'ospedale San Camillo di Roma a quello di Grosseto. E' in coma da intossicazione. Prenner, 47 anni, insegna Letteratura latina all’Università degli Studi di Napoli Federico II. È autrice di importanti studi sulla letteratura antica e del romanzo Tenebre (2018). E' ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Umberto I.

A chiamare i soccorsi è stata la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con il padre. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dal 118. Sono stati ricoverati al San Camillo e all'Umberto I in condizioni gravissime. Lo scrittore, in coma da intossicazione, è stato poi trasferito a Grosseto per essere ricoverato in camera iperbarica. Sul posto polizia e vigili del fuoco che stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica.

Per ora l'ipotesi della polizia è che il monossido di carbonio che ha intossicato lo scrittore Valerio Massimo Manfredi sia partito da una caldaia.

“E' stata una scena tremenda, ho visto la figlia urlare e piangere”, la testimonianza di una vicina di casa della coppia.. I due si trovano all’ospedale San Camillo in condizioni gravissime. C’è sgomento e incredulità tra gli abitanti del quartiere Trastevere.