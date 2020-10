Felicetti, la pasta al passo con la natura: rebranding e packaging 100% carta

Un nuovo marchio e nuove confezione al 100% con carta per i formti di pasta del Pastificio Felicetti. Una scelta, quella del pastificio di Predazzo nella Val di Fiemme, che culmina con il restyling dell’immagine e con la creazione di nuovi prodotti. Ma non solo, perchè l’etica ambientale e la tutela della natura sono sempre stati per il pastificio trentino degli obiettivi fondamentali. Per questo si è deciso di fare un ulteriore passo avanti optando per confezioni non solo riciclabili, ma anche sostenibili. La pasta Felicetti ha quindi un nuovo packaging, realizzato al 100% con carta, come certifica il marchio stesso sulle confezioni.

Il nuovo incarto è di per sé uno storytelling, sul quale viene raccontata la sintesi del prodotto: la montagna, il luogo -le Dolomiti patrimonio dell’Unesco- dove si produce la pasta, la sorgente di acqua purissima che sgorga in alta quota e la semola di grano duro 100% italiano (ad eccezione del Kamut® khorasan).

La gamma, rivista negli assortimenti e nei formati, si presenta su tre linee principali che si differenziano tra loro (e non solo) anche cromaticamente: Originale, Biologica e Speciale. La linea Originale (marchio rosso) comprende la pasta di semola di grano duro, grano duro all’uovo (marchio giallo) e grano duro integrale come nuova referenza. La Biologica (marchio verde) comprende la pasta di semola di grano duro, grano duro integrale, farro (marchio marrone), Kamut® khorasan (marchio arancione) e Kamut® khorasan integrale come nuova referenza. Quella Speciale (marchio grigio) comprende nero di seppia, aglio e peperoncino e tricolore. Le linee nella versione integrale hanno il colore di fondo dell’incarto color avana.

«Abbiamo fatto questo percorso di cambiamento -spiega il ceo Riccardo Felicetti- liberi da sovrastrutture, lontani dal rumore di fondo, con il coraggio e l’orgoglio di essere noi stessi, lasciando che la pasta parli di noi, con il nostro stile. Una scelta fatta con il cuore, per un futuro migliore».

Tutte le referenze di pasta Felicetti saranno, tra pochi giorni, in vendita sull’e-commerce (che si affianca a quello attivo già da qualche anno per la linea Monograno Felicetti) accessibile dal sito www.felicetti.it.

La scheda tecnica del nuovo packaging

Cos’è: carta naturale di pura cellulosa, con trattamento termosaldante a base sintetica ad acqua, studiata per l’utilizzo nelle linee di confezionamento automatizzate di prodotti alimentari secchi.

Materiale: carta certificata Fsc e Pefc, proveniente da foreste gestite responsabilmente, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici di grammatura attentamente studiata, per garantire elevate performance in termini di resistenza e al peso del prodotto e nelle linee di confezionamento. Robustezza della fibra per un packaging ad alta tenuta e morbidezza della carta per il confezionamento in automatico.

Sostenibilità: rispetto al packaging in plastica è mono materiale, riciclabile al 100% e quindi diventa risorsa per impeghi successivi, è prodotta con materiali biodegradabili e compostabili, quindi rispetta l’ambiente, è traspirante ovvero protegge l’alimento da agenti esterni senza creare condensa e umidità conservando le proprietà organolettiche del prodotto. All’interno di questa confezione, la pasta Felicetti trova l’ambiente ideale per conservare il gusto e il profumo del prodotto appena trafilato.