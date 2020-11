La nuova campagna di Fisher-Price: "A 90 anni, torniamo bambini"

Fisher-Price, brand della prima infanzia e prescolare che fa parte del gruppo Mattel, ha lanciato una nuova campagna di marketing a 360°: “Torniamo bambini”, che celebra il modo di vedere il mondo con gli occhi dei bambini, cioè con ottimismo e ironia, e che allo stesso tempo invita gli adulti a tornare bambini e a riscoprire la gioia del gioco.

La campagna “Torniamo bambini” include una serie di spot video che hanno come protagonisti i giocattoli Fisher-Price più amati dei suoi 90 anni di storia, più un video che vede come protagonista il noto attore americano John Goodman. Goodman interpreta il classico fattore della collezione Little People di Fisher-Price, che cammina immerso in un mondo fantastico circondato da personaggi nostalgici ispirati ad iconici giocattoli Fisher-Price, fra i quali il Telefono Chiacchierone e il Cagnolino ma anche a item innovativi come Cagnolino Saltella e gira.

Questo video, che rappresenta il DNA del brand, è stato lanciato il 24 novembre con supporto di una forte campagna digitale e segna un ulteriore passo in un anno molto importante per il brand: il traguardo del 90esimo compleanno.

Ruth Henriquez, Direttore Marketing EMEA di Fisher-Price ha detto: “Da Fisher Price abbiamo sempre dato una voce unica alla cultura dell’infanzia e questa nuova e fresca campagna è un modo divertente e creativo per riconquistare la gioia dell’infanzia, invitando I genitori a tornare indietro in questo mondo e, dal momento che la scienza lo conferma, non c’è mai stato tempo migliore per prendere parte al gioco”