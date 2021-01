Marco Lutzu (Solutzione): "Ecco come resistere al monopolio di Amazon"

Si può resistere allo strapotere di Amazon? Come arginare le pratiche monopolistiche del colosso ed evitare un’espansione in altri settori? “Ormai è sotto gli occhi di tutti: Amazon sta rapidamente conquistando ogni nicchia profittevole di mercato. Questo, soprattutto nel periodo storico segnato dall’emergenza Covid e dai lockdown che si susseguono, rischia di trasformarsi in una tragedia economica senza precedenti”.

A dirlo Marco Lutzu, imprenditore, copywriter e autore del libro “Apocalisse Amazon”, che si rivolge ai titolari di negozi e piccole attività italiane costretti a fronteggiare il dominio del gigante americano.

“Amazon comincia ad essere avvertito come un problema sempre più forte in tutto il mondo”, sottolinea il fondatore dell’agenzia Solutzione. “Basti pensare alle tante leggi nazionali che cercano di limitarne il predominio”.

Già nelle prime settimane di gennaio, infatti, sono stati numerosi i Paesi che si stanno muovendo in questa direzione. Prima le autorità del Connecticut, negli Usa, che hanno avviato un’inchiesta contro Amazon per verificare eventuali comportamenti anticoncorrenziali nel business degli e-book. Poi è stato il turno della Germania, che qualche giorno fa ha votato una legge per salvaguardare quella concorrenza messa a rischio dai big del settore tecnologico.

Ciononostante, secondo indiscrezioni che si fanno sempre più concrete, Amazon sarebbe in procinto di aggiudicarsi i diritti tv del campionato di calcio di Serie A dopo essersi garantito anche l’esclusiva sulle migliori partite del mercoledì di Champions League.

Come resistere allo strapotere del colosso guidato da Jeff Bezos? Marco Lutzu spiega che “per molti è un momento drammatico, ma è verosimile che con l’introduzione su larga scala del vaccino anti Covid si potrà tornare a un regime di normalità già a fine 2021. Ciò significa che piccoli negozi e attività sono chiamati ad adottare nell’immediato delle strategie che consentano loro non solo di sopravvivere, ma anche di prosperare in un’epoca sempre più caratterizzata dalla presenza onnicomprensiva di Amazon”.

“Potrebbe sembrare controintuitivo - prosegue Lutzu- ma il futuro di attività piccole e locali si svolgerà offline. Internet è una grande opportunità per tutti ma non può rappresentare l’unica soluzione per la ricerca di clienti, in quanto si tratta di un settore dominato da compagnie che possono arrivare a spendere 451,2 milioni di dollari e oscurare la concorrenza, come Amazon nel 2017, per pubblicizzarsi online. Si tratta di una strada insostenibile sul lungo termine”.

Le soluzioni, conclude l’esperto, sono diverse ed efficaci: “una delle modalità che stasticamente porta più risultati è il marketing a risposta diretta, ovvero stabilire una relazione diretta e duratura con i potenziali clienti, personalizzando messaggi e offerte attraverso l’uso del copywriting, l’arte della scrittura persuasiva. È inoltre di fondamentale importanza fare network, invogliare le persone attraverso offerte irresistibili, garantire un ottimo servizio, fidelizzare chi spende di più e puntare esclusivamente ai clienti migliori, lasciando così ad Amazon quelli che mirano sempre e soltanto al prezzo più basso. Una strategia, questa, che in futuro farà la differenza”.