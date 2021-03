Guida ai Ristoranti di Identità Golose, Olitalia premia la "Giovane Famiglia"

È stata ufficialmente presentata questa mattina la quattordicesima edizione della Guida ai Ristoranti di Identità Golose. Durante l’evento, trasmesso in streaming, gli ideatori Paolo Marchi e Claudio Ceroni hanno assegnato, tra i diversi premi alle giovani stelle e con la collaborazione di Olitalia, anche quello alla “Giovane Famiglia”.

La ricerca della realtà ristorativa da premiare ha condotto alla Famiglia Serva, che da due generazioni è alla guida del ristorante La Trota di Rivodutri (Rieti): qui lavorano ai fornelli i fratelli Maurizio e Sandro Serva affiancati, nel servizio in sala, dai rispettivi figli Amedeo (classe 1992) e Michele (1993).

Ecco la motivazione del premio: “Due fratelli in cucina, garbati e piuttosto silenziosi, che hanno sempre fatto parlare i loro piatti, portando al successo un locale immerso nella natura. In sala, i loro figli, cortesi e preparati e con quello sprint in più che deriva dalla giovinezza. Una bella storia, una bella famiglia”.

«Questo premio -ha spiegato, durante l'assegnazione del premio, Gianni Tognoni, sales & marketing director di Olitalia- individua i migliori talenti nella ristorazione e sono estremamente orgoglioso di consegnare quello per la categoria “Giovane Famiglia” che riconosce la competenza e la passione ma anche allo stesso tempo la tradizione e l’innovazione, ovvero tutti quegli elementi che si tramandano di generazione in generazione per rendere grande la propria azienda. Queste tematiche ci sono molto care dal momento che anche noi di Olitalia siamo un’azienda familiare nata ormai oltre 30 anni fa, ma oggi come ieri, per noi è fondamentale lavorare con passione e impegno per raggiungere sempre la massima qualità, e per stare vicino ai clienti, in modo particolare in questi tempi complicati».