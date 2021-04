Stellantis, comunicazione a Publicis Gr: Elkann &co. mettono sul piatto 200mln

Publicis Groupe, multinazionale francese che si occupa di marketing e pubblicità, ha vinto la gara organizzata da Stellantis per scegliere il partner che si ocuperà dell'acquisto e della pianificazione della comunicazione globale della società. Assieme alla vittoria, l'azienda francese si aggiudica anche uno dei più ingenti budget pubblicitari del 2021: secondo COMvergence, è valso nel 2020 circa 2,4 miliardi di dollari nel mondo.

La gara, nata con l'idea di voler fare una spending review in ambito comunicativo, aveva anche l'obiettivo di concentrare in una unica struttura le attività di pianificazione e acquisto di pubblicità per tutti i marchi (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Maserati, Citroën, DS, Opel, Peugeot e Vauxhall). La sede italiana di Publicis Groupe si assicura così la gestione di quello che potrebbe essere il primo top spender del mercato nazionale: si tratta di cifre che si aggirano intorno ai 200 milioni di euro. Ieri infatti Publics Groupe Italia ha presentato la nuova squadra, formata da Roberto Leonelli, Andrea Di Fonzo e Bruno Bertelli, e ha annunciato la chiusura del primo trimestre del 2021 con un aumento di fatturato del 21,7%.