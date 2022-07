Riconfermato il Gruppo Mario Mele & Partners per la comunicazione di Lindt

Lindt Italia riconferma il Gruppo Mario Mele & Partners, che vince la gara PR per la comunicazione corporate e di prodotto dei brand Lindt e Caffarel

Si è chiusa la gara che, nei mesi scorsi, Lindt Italia ha aperto per selezionare il partner per la gestione delle Media Relation e delle Digital PR. Il pitch, che ha coinvolto quattro agenzie, ha visto l’importante riconferma del Gruppo Mario Mele & Partners. Una collaborazione ventennale che prosegue con una rinnovata strategia di comunicazione che accompagnerà l’evoluzione dell’azienda e dei due brand di Lindt Italia presenti sul mercato: Lindt e Caffarel.

A partire da gennaio 2022, Lindt Italia e Caffarel, l’azienda piemontese già di proprietà del Gruppo Lindt & Sprüngli dal 1998, sono state integrate attraverso una procedura di fusione per incorporazione, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra le due organizzazioni. Un altro strategico traguardo raggiunto dal Gruppo che ha creato un’entità unica e una strategia industriale comune, conservando al contempo i tratti distintivi di Lindt e Caffarel. Sinonimo in tutto il mondo di alta qualità, quotidianamente Lindt contribuisce alla diffusione della cultura del cioccolato. Passione, qualità e una lunga tradizione sono i valori dell’Azienda che continua a conquistare gli amanti del cioccolato di tutto il mondo, unitamente alla dedizione e all’impegno che i Maîtres Chocolatiers Lindt dedicano ogni giorno alla creazione di nuove ricette, per soddisfare i gusti dei loro appassionati consumatori.

Fondata nel 1826 da Paul Caffarel, che ha consacrato Torino come una delle capitali mondiali del cioccolato, Caffarel rappresenta da sempre l’eccellenza italiana e l’esperienza nella produzione di capolavori di cioccolato e nocciole. Da lui l’invenzione del famoso Gianduiotto, una delle specialità italiane più rinomate, nato dall’unione tra finissimo cacao, zucchero e la pregiata Nocciola “tonda e gentile” del Piemonte IGP. IlGruppo Mario Mele & Partners continuerà ad occuparsi della creazione di attività nell’ambito della comunicazione corporate e di prodotto, a partire dallo sviluppo strategico e creativo, dei rapporti con i media e delle attività con gli influencer, con l’obiettivo di posizionare l’azienda come leader nel mondo cioccolato premium e di valorizzare i marchi Lindt e Caffarel, esaltandone il loro posizionamento distintivo e i valori peculiari che li rendono delle eccellenze nel settore.

Valentina Calaminici, General Manager del Gruppo Mario Mele & Partners, ha commentato così questo importante traguardo “Siamo davvero molto felici che Lindt Italia abbia rinnovato la fiducia alla nostra agenzia dopo tanti anni di successi raggiunti insieme. È per noi un grande privilegio continuare a collaborare con un'azienda d'eccellenza e dal grande valore umano”.