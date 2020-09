Sms Engineering: chi è la ragazza che riesce a sorridere durante la pandemia?

Dopo aver vinto il Premio di National Finalist per l’Italia agli European Excellence Awards nel 2020, l’evento che ogni anno premia le migliori campagne di comunicazione in Europa con la campagna dal titolo “The Heroes of Innovation” Sms Engineering rivece ben due nomination ai Digital Communications Awards 2020 per le campegne di comunicazione svolte durante il lockdown ed un’altra nomination proprio al Digital excellence Awards 2020 per la campagna “Una ragione per sorridere durante la pandemia”.

La campagna del 2019 è stata scelta per rappresentare l’Italia assieme alle campagne promozionali di Henkel, Ikea Italia, Microsoft Europe e Whirpool. Nel 2020, durante la pandemia covid-19, tutte le misure di sicurezza necessarie ed i dispositivi di protezione individuale utilizzati per contenere la malattia hanno creato stati di ansia e sono stati visti come elementi negativi da una gran parte dei lavoratori. L’ansia e le negatività possono essere scacciate anche con un sorriso, ed il sorriso toglie la visione negativa ad un oggetto che, per sua natura, non lo è. In Sms Engineering la scansione della temperatura è diventata un gioco ed il ricordo dello splendido sorriso di Federica Palmieri, nel video che illustrava il funzionamento del termoscanner ai clienti, lo ha reso un bel gioco. Per rendere meno ansiogeno l’uso di tali dispositivi, a Massimiliano Canestro, cmo e vice presidente di Sme Engineering è venuta l’idea di inviare dei video che rappresentassero l’ingresso al lavoro uguale al periodo prima del covid-19 e che rendessero l’utilizzo dei dpi, ed in particolare della scansione termica, simpatica quasi come se fosse un gioco. L’utilizzo di una streamer/youtuber famosa, Federica Palmieri in arte Datmommy90 come testimonial, con un sorriso meraviglioso quando si ottiene l’ok all’ingresso, ha reso l’utilizzo del termoscanner divertente. L’implementazione della campagna di Marketing è partita in smart working sovrapponendo le immagini del testimonial sorridente sullo schermo del dispositivo inviate inizialmente in newsletter solo con foto. Terminato il lockdown si sono creati due video di cui uno completo che descrive l’ingresso in azienda e l’altro che invece mostra solo il sorriso ricevuto l’ok all’ingresso. I video sono stati diffusi su whatsapp, in newsletter e su youtube ed hanno aiutato la Sms Engineering a mantenere aperti i contatti commerciali con tutti i clienti partendo sempre dalla stessa domanda che hanno posto tutti ovvero: “ma chi è la ragazza che sorride all’ingresso dell’azienda?”.