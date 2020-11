"Un Albero di premi", AdHoc Cash&Carry lancia un concorso per Natale 2020

«Non rinunciamo alla bellezza del Natale e a festeggiare con spirito propositivo il nuovo anno. Solo con volontà, tanto ottimismo e gioia di vivere usciremo da questa emergenza. Per questo abbiamo pensato ad un concorso speciale per tutti i nostri clienti business, quelli più impattati da questa emergenza sanitaria». E’ cosi che il responsabile marketing del gruppo Multicedi, Angelo Merola, annuncia l’iniziativa «Un albero di premi», dedicata ai clienti di AdHoc Cash&Carry. Nata nel 1993, Multicedi ha saputo imporsi come impresa di punta della distribuzione organizzata ed oggi concentra la propria attività nel Centro-Sud Italia.

Il gruppo guarda avanti con fiducia e intende celebrare il Natale, oggi più che mai, perché occasione di festa che porta da sempre pace e buonumore. Non dimenticare di gioire di fronte ad un regalo inaspettato o una sorpresa: questo il messaggio che porta il concorso “Un Albero di premi”, per tutti i clienti che, da oggi al 30 novembre, effettueranno acquisti presso uno dei punti vendita AdHoc Cash & Carry aderenti all’ iniziativa. Tantissimi i regali da scartare sotto l'albero di AdHoc.

Per partecipare e vincere uno dei premi messi in palio, i clienti dovranno collegarsi al sito internet dell'azienda, accedere all’apposita pagina dedicata al concorso, e inserire i dati della fattura richiesti compilando il form in tutte le sue voci.

La mission di AdHoc è da sempre la soddisfazione dei propri clienti attraverso la proposizione di un vastissimo assortimento di prodotti locali o al più nazionali, ma di migliore qualità e dei quali siano tracciabili la provenienza e le caratteristiche di produzione. Ed è questo che fa di AdHoc un alleato prezioso per soddisfare le richieste dei clienti anche più esigenti, garantendo arrivi giornalieri, prodotti ittici freschissimi, sia pescati sia allevati, carni nazionali ed estere nonché prodotti ortofrutticoli altamente selezionati per offrire qualità e convenienza tutto l’anno. Completano l’assortimento i reparti dei salumi, formaggi e prodotti gastronomici, il mondo dei surgelati, l’enoteca professionale ed il beverage, che rendono AdHoc il partner commerciale su misura per te, e un vero punto di riferimento, da sempre attenti e vigili su tutto ciò che il mercato ha da offrire, per garantire sempre prodotti di qualità.