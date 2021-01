2020 Game: il gioco per sconfiggere il terribile anno passato

2020 Game è un gioco online gratuito con cui affrontare tutti i tragici eventi dell'anno passato con uno stile grafico in stile Super Mario Bros

Volete esorcizzare i terribili eventi che hanno caratterizzato l'anno appena concluso? Con 2020 Game potete farlo ripercorrendo con leggerenza e ironia tutte le sventure di questo annus horribilis. Si inizia con gli incendi che hanno devastato l'Australia e poi si passa al crollo delle borse mondiali fino ad arrivare allo scoppio della pandemia di Covid-19 e gli ultimi mesi della presidenza di Donald Trump con l'assalto al Congresso USA.

2020 Game è un gioco online gratuito creato da Max Garkavyy per "provare a me stesso di poter pagare le bollette sviluppando videogiochi". "Al momento lavoro in un noioso ufficio di una grande azienda e ogni giorno spero di poter avere il coraggio e lasciare il mio lavoro per sviluppare videogiochi", ha speigato lo sviluppatore.

2020 Game grazie alla sua grafica 2D non rappresenta il meglio del gaming online ma strizza l'occhio agli amanti dei giochi arcade e della serie di Super Mario Bros. Il titolo ha riscosso un discreto successo, tanto che Garkavyy ha quasi raccolto i 25.000 dollari fissati come obiettivo per la campagna di donazioni.