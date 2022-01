24Ore Business School, Manuel Mandelli è il nuovo Amministratore delegato

24ORE Business School arruola Manuel Mandelli come nuovo Ad e punta sull'innovazione digitale

Manuel Mandelli, da gennaio 2022, è il nuovo Amministratore Delegato di 24ORE Business School. L'obiettivo è quello di accelerare ancora sul processo di innovazione digitale, verso un’esperienza di formazione sempre più immersiva e di altissima qualità, in linea con la crescita e l’evoluzione della società e secondo i più alti standard internazionali. Mandelli subentra a Maurizio Santacroce che assume il ruolo di Vice-Presidente. Confermato Giorgio Fossa come Presidente e Fabio Ercolani (Google Italia) come Consigliere Delegato.

“Negli ultimi 12 mesi siamo cresciuti al ritmo di una startup”, commenta il nuovo Amministratore delegato Manuel Mandelli. “Oltre 15 mila sono gli studenti formati in un anno, pronti a seguire la propria vocazione ed entrare nel mondo del business, che ha sempre più bisogno di specializzazione. Per i nostri 1200 docenti abbiamo realizzato una piattaforma di networking per agevolare lo scambio e la collaborazione, stiamo lavorando per trasformare le aule in spazi di formazione ibrida e sono tantissime le altre novità che stiamo mettendo in campo”.

“Portare una formazione di altissima qualità”, prosegue Mandelli, “un networking professionale di valore unico e opportunità di lavoro in ogni più lontana provincia del nostro Paese non è solo motivo di orgoglio, ma è soprattutto la linea strategica di lungo periodo che vogliamo portare avanti. Perché la nostra attività di formare persone al lavoro che amano ci consente di dare loro una nuova opportunità di realizzazione e, in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, non credo vi sia nulla di più importante”, conclude l’Ad.